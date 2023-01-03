Переодеваются в россиян: Рогозин рассказал, на какую уловку идут сейчас украинские диверсанты в ДНР

Рассказывая об оперативной обстановке на полях сражений в зоне СВО, бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отметил, что военнослужащие украинской армии надевают форму ВС РФ для сбора развединформации на территории ДНР.

"Используют форму военнослужащих армии России или смешанный камуфляж русских добробатов с соответствующими разнообразными пестрыми шевронами. Заходят на глубину до 10 километров нашей территории для сбора развединформации и захвата важных „языков“. Появляются непосредственно в расположении наших воинских частей",

пояснил экс-глава "Роскосмоса" в публикации, размещенной им на своей официальной странице в Telegram.

Рогозин призвал силовиков России усилить проверки автомобилей в приграничных к фронту областях.