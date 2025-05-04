Переносим томаты в теплицу только в эти даты — обязательно: урожай в 5 раз больше — благоприятные дни в мае

Когда сажать помидоры в теплицу в мае 2025: удачные дни по лунному календарю

К началу мая рассада томатов, как правило, уже крепкая и готова к пересадке. Многие дачники предпочитают выращивать помидоры именно в теплице — это удобнее, безопаснее и подходит для сортов, не рассчитанных на открытый грунт.

Почему важно выбрать правильный день

Опытные садоводы часто ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. Считается, что определённые фазы Луны способствуют лучшей приживаемости рассады и повышению урожайности.

Благоприятные дни в мае 2025 года:

2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30 мая

В эти даты лучше всего пересаживать рассаду томатов в теплицу — влага будет усваиваться активнее, а растения быстрее адаптируются.

Но не забывайте: