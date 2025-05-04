Переносим томаты в теплицу только в эти даты — обязательно: урожай в 5 раз больше — благоприятные дни в мае
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Когда сажать помидоры в теплицу в мае 2025: удачные дни по лунному календарю
К началу мая рассада томатов, как правило, уже крепкая и готова к пересадке. Многие дачники предпочитают выращивать помидоры именно в теплице — это удобнее, безопаснее и подходит для сортов, не рассчитанных на открытый грунт.
Почему важно выбрать правильный день
Опытные садоводы часто ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. Считается, что определённые фазы Луны способствуют лучшей приживаемости рассады и повышению урожайности.
Благоприятные дни в мае 2025 года:
2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30 мая
В эти даты лучше всего пересаживать рассаду томатов в теплицу — влага будет усваиваться активнее, а растения быстрее адаптируются.
Но не забывайте:
Обязательно ориентируйтесь на погоду в вашем регионе — в северных районах посадку можно сдвинуть на более поздний срок.
Температура почвы должна быть не ниже +12 °C, а воздуха — от +15 °C днём и не ниже +5 °C ночью.
Рассада перед высадкой должна быть закалена — за несколько дней выносите её на свежий воздух, сначала на час, затем дольше, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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