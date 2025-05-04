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Переносим томаты в теплицу только в эти даты — обязательно: урожай в 5 раз больше — благоприятные дни в мае

Когда сажать помидоры в теплицу в мае 2025: уда...

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Когда сажать помидоры в теплицу в мае 2025: удачные дни по лунному календарю

К началу мая рассада томатов, как правило, уже крепкая и готова к пересадке. Многие дачники предпочитают выращивать помидоры именно в теплице — это удобнее, безопаснее и подходит для сортов, не рассчитанных на открытый грунт.

Почему важно выбрать правильный день

Опытные садоводы часто ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. Считается, что определённые фазы Луны способствуют лучшей приживаемости рассады и повышению урожайности.

Благоприятные дни в мае 2025 года:

2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30 мая

В эти даты лучше всего пересаживать рассаду томатов в теплицу — влага будет усваиваться активнее, а растения быстрее адаптируются.

Но не забывайте:

  • Обязательно ориентируйтесь на погоду в вашем регионе — в северных районах посадку можно сдвинуть на более поздний срок.

  • Температура почвы должна быть не ниже +12 °C, а воздуха — от +15 °C днём и не ниже +5 °C ночью.

  • Рассада перед высадкой должна быть закалена — за несколько дней выносите её на свежий воздух, сначала на час, затем дольше, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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