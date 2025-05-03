Переносим томаты в теплицу только в данные даты — обязательно: урожай в 5 раз больше — благоприятные дни в мае
hibiny.ru
Когда сажать помидоры в теплицу в мае 2025 года
К началу мая рассада помидоров обычно уже достаточно крепкая и готова к пересадке в теплицу. Многие огородники предпочитают тепличное выращивание, особенно если речь идёт о сортах, плохо переносящих открытый грунт.
Сторонники лунного календаря отмечают, что выбор дня посадки с учётом фаз Луны может положительно сказаться на росте и урожайности томатов. Такие наблюдения подтверждаются многолетней практикой садоводов.
В 2025 году самыми подходящими днями для посадки помидоров в теплицу считаются: 2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29 и 30 мая. В эти даты лучше всего проводить пересадку, чтобы рассада быстрее прижилась и в будущем дала богатый урожай.
Разумеется, не стоит забывать и о погоде: температурные условия и климат региона тоже играют важную роль. Но и за фазами Луны по-прежнему стоит следить — это дополнительный ориентир, который может помочь, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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