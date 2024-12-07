Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Переклеили за пять минут и не мерзнем: из окон больше не сквозит, а подоконник теплый

Как уютно и тепло дома, когда за окном морозы! ...

gris.by

Подписаться в Telegram

Как уютно и тепло дома, когда за окном морозы! Многие сталкиваются с проблемой сквозняков, особенно в зимний период. Однако решение найдено: современные технологии помогают избежать холода в доме всего за несколько минут. Представьте себе: всего пять минут работы — и ваше окно больше не пропускает холод. Теперь не только сквозняков нет, но и подоконник остается теплым даже в самые лютые морозы.

Этот метод подразумевает использование инновационных самоклеющихся уплотнителей, которые легко можно приобрести в любом строительном магазине. Простота монтажа поражает: достаточно отклеить защитную пленку и аккуратно приложить уплотнитель к раме окна. Материалы, из которых изготовлены эти уплотнители, обеспечивают не только теплоизоляцию, но и долговечность в использовании.

Этот лайфхак особенно актуален для жителей старых домов, где оконные рамы не всегда идеально прилегают к стенам. Теперь каждый может самостоятельно и без особых затрат сделать свой дом теплее, уютнее и комфортнее, не дожидаясь масштабного ремонта или замены окон. И это всего за несколько минут работы — надежное решение, которое изменит вашу зиму к лучшему!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

10 декабря пройдет TgConf в Казани

сетку на вытяжку от насекомых

Новости Казани

23 часа назад

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков

Новости России

2 дня назад

ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

обучение паркуру с нуля в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подростка госпитализировали после ссоры в школе

Новости Татарстана

день назад

Трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга сдадут позже установленного срока

Новости Татарстана

час назад

В Мензелинском районе 7 декабря произошло смертельное ДТП
Лонгриды
2 дня назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Ка...

Новости Казани

38 минут назад

В Казани с 9 декабря частично ограничат движение по улице Овражной

Новости России

день назад

билайн, Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде запустили онлайн-марафон для незрячих детей по работе с офисными приложениями

Новости Татарстана

43 минуты назад

Суд снизил сумму ущерба по делу бывшего главы Татфондбанка Мусина до 8,7 млрд

Новости Казани

3 часа назад

27-летняя казанская теннисистка Кудерметова выступит на Australian Open 2025
Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2...
Новости Казани
3 часа назад

Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

Новости Казани

20 часов назад

В Казани храм-памятник соединят с берегом пешеходным мостом

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане выделят 25,7 млрд рублей на поддержку в покупке жилья в 2025 году

Новости Казани

21 час назад

Власти Казани утвердили график бесплатных парковок на 2025 год
ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной комме...
Новости России
4 дня назад

ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной коммерции вырастет в пять раз