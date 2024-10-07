Перейра высказался о победе нокаутом над Раунтри: «все закончилось так, как должно было»

На турнире UFC 307, прошедшем в Солт-Лейк-Сити, США, бразильский боец Алекс Перейра доказал своё мастерство в полутяжёлом весе, успешно защитив свой чемпионский титул против американца Халила Раунтри. Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде, когда Перейра сокрушил своего оппонента серией мощных ударов.

Перейра, комментируя свою победу, подчеркнул, что успех не пришёл случайно. Бойцы провели тщательный анализ стиля и техники Раунтри, который известен своей выучкой и тренировками с топовыми спортсменами в Таиланде. Бразилец признался, что ожидал сложного боя и был к нему готов: "Я понял, что Раунтри потерял свою начальную скорость к второму раунду. Мы придерживались заранее разработанного плана, и всё сложилось именно так, как я предвидел," — отметил Перейра в пост-бойном интервью, транслировавшемся на "Матч ТВ".

Эта победа стала для Перейры двенадцатой в его профессиональной карьере, подтвердив его статус одного из лидеров в полутяжёлом весе, несмотря на два поражения, которые также есть в его послужном списке. Победа над Раунтри не только укрепила его чемпионское положение, но и подчеркнула его умение адаптироваться и контролировать ход боя, стратегически распределяя силы и доминируя в ринге, пишет matchtv.ru.