Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Перейра высказался о победе нокаутом над Раунтри: «все закончилось так, как должно было»

На турнире UFC 307, прошедшем в Солт-Лейк-Сити,...

rollingstone.com

Подписаться в Telegram

На турнире UFC 307, прошедшем в Солт-Лейк-Сити, США, бразильский боец Алекс Перейра доказал своё мастерство в полутяжёлом весе, успешно защитив свой чемпионский титул против американца Халила Раунтри. Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде, когда Перейра сокрушил своего оппонента серией мощных ударов.

Перейра, комментируя свою победу, подчеркнул, что успех не пришёл случайно. Бойцы провели тщательный анализ стиля и техники Раунтри, который известен своей выучкой и тренировками с топовыми спортсменами в Таиланде. Бразилец признался, что ожидал сложного боя и был к нему готов: "Я понял, что Раунтри потерял свою начальную скорость к второму раунду. Мы придерживались заранее разработанного плана, и всё сложилось именно так, как я предвидел," — отметил Перейра в пост-бойном интервью, транслировавшемся на "Матч ТВ".

Эта победа стала для Перейры двенадцатой в его профессиональной карьере, подтвердив его статус одного из лидеров в полутяжёлом весе, несмотря на два поражения, которые также есть в его послужном списке. Победа над Раунтри не только укрепила его чемпионское положение, но и подчеркнула его умение адаптироваться и контролировать ход боя, стратегически распределяя силы и доминируя в ринге, пишет matchtv.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

служба от клопов

Новости Татарстана

день назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

Интересное в Казани

3 дня назад

Что будет, если не лечить зубы во время: удаление нерва и чистка канала  под микроскопом

ремонт электрических конвекторов в Санкт-Петербурге

Новости Казани

10 часов назад

В Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

Новости Казани

день назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 6 октября ожидается +17 градусов
Новости Казани
день назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Казани

9 часов назад

В Казани провели реконструкцию подземного перехода у парка имени Горького

Новости Татарстана

9 часов назад

УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Новости Татарстана

11 часов назад

Раис Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с успешным завершением сезона

Новости Казани

13 часов назад

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Вахитовского района
В Татарстане во время движения загорелась «Лада...
Новости Татарстана
13 часов назад

В Татарстане во время движения загорелась «Лада Веста»

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане за год оборот розничной торговли увеличился на 10,2%

Новости Татарстана

14 часов назад

Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом»

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала
Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программ...
Новости России
4 дня назад

Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика