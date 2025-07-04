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Просто заливаю это в тесто перед тем как добавить муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Чтобы блины получались тонкими, воздушными и не...

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Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, пышными и не рвались, есть один секрет — добавьте кипяток в тесто.

Это кулинарное волшебство придаёт тесту эластичность, делает блины воздушными и помогает создать красивый кружевной край.

Почему кипяток так важен?

  1. Активация клейковины. Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным. Это предотвращает разрыв блинов и облегчает их переворачивание.

  2. Пышность и легкость. Кипяток делает тесто лёгким и пористым, благодаря чему блины получаются тонкими и воздушными.

  3. Кружевной край. Кипяток помогает создать идеальный кружевной рисунок, который придаёт блинам особый вид и текстуру.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать смесь.

  3. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.

  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто до однородности.

  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут с различными начинками или как самостоятельное блюдо с мёдом, вареньем или сметаной. Благодаря добавлению кипятка, ваши блины будут не только вкусными, но и красивыми!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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