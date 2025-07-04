Просто заливаю это в тесто перед тем как добавить муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, пышными и не рвались, есть один секрет — добавьте кипяток в тесто.
Это кулинарное волшебство придаёт тесту эластичность, делает блины воздушными и помогает создать красивый кружевной край.
Почему кипяток так важен?
Активация клейковины. Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным. Это предотвращает разрыв блинов и облегчает их переворачивание.
Пышность и легкость. Кипяток делает тесто лёгким и пористым, благодаря чему блины получаются тонкими и воздушными.
Кружевной край. Кипяток помогает создать идеальный кружевной рисунок, который придаёт блинам особый вид и текстуру.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать смесь.
Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто.
Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто до однородности.
Жарьте блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Эти блины идеально подойдут с различными начинками или как самостоятельное блюдо с мёдом, вареньем или сметаной. Благодаря добавлению кипятка, ваши блины будут не только вкусными, но и красивыми!
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