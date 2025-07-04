Просто заливаю это в тесто перед тем как добавить муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, пышными и не рвались, есть один секрет — добавьте кипяток в тесто.

Это кулинарное волшебство придаёт тесту эластичность, делает блины воздушными и помогает создать красивый кружевной край.

Почему кипяток так важен?

Активация клейковины. Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным. Это предотвращает разрыв блинов и облегчает их переворачивание. Пышность и легкость. Кипяток делает тесто лёгким и пористым, благодаря чему блины получаются тонкими и воздушными. Кружевной край. Кипяток помогает создать идеальный кружевной рисунок, который придаёт блинам особый вид и текстуру.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать смесь. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто до однородности. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут с различными начинками или как самостоятельное блюдо с мёдом, вареньем или сметаной. Благодаря добавлению кипятка, ваши блины будут не только вкусными, но и красивыми!