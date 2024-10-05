Перец на зиму заготавливаю только так: рецепт на 15 минут

С наступлением холодов хочется сохранить летние вкусы на зиму, и один из самых доступных способов — это консервация перца. Представляю вашему вниманию эффективный и быстрый метод, который позволит вам наслаждаться этим ярким овощем в холодные месяцы.

Необходимые ингредиенты:

Болгарский перец — 1 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Сахар — 2 столовые ложки

Соль — 1 столовая ложка

9% уксус — 100 мл

Вода — 500 мл

Лавровый лист — 2 штуки

Горошек черного перца — 10 штук

Пошаговый процесс приготовления:

Очистка перцев: Промойте перцы, разрежьте на половинки, удалите семена и перегородки. Для больших плодов можно нарезать их на несколько частей. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, соль, сахар, добавьте лавровые листья и горошины черного перца. Доведите смесь до кипения и подержите на огне около 5 минут. Бланширование: Опустите перцы в кипящий маринад на 5 минут. Это поможет сохранить их цвет и витамины. Разложение по банкам: Разложите бланшированные перцы по предварительно стерилизованным банкам. На дно каждой банки добавьте нарезанный ломтиками чеснок. Заливка и закрутка: Залейте перцы горячим маринадом, убедитесь, что они полностью покрыты жидкостью. Закрутите банки стерилизованными крышками, переверните вверх дном и укутайте на ночь для создания вакуума.

Преимущества такой заготовки:

Этот рецепт позволяет сохранить питательные свойства перца, включая витамин C и антиоксиданты, которые так важны в зимний период. Консервированный перец отлично подходит как добавка к зимним салатам, супам и другим блюдам.

Простота и скорость приготовления делают этот рецепт идеальным выбором для тех, кто ценит свое время и предпочитает здоровое питание. Готовьте с удовольствием и заботьтесь о своем здоровье с помощью натуральных заготовок!