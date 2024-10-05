Перец на зиму заготавливаю только так: рецепт на 15 минут
playbookpro.ru
С наступлением холодов хочется сохранить летние вкусы на зиму, и один из самых доступных способов — это консервация перца. Представляю вашему вниманию эффективный и быстрый метод, который позволит вам наслаждаться этим ярким овощем в холодные месяцы.
Необходимые ингредиенты:
- Болгарский перец — 1 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Сахар — 2 столовые ложки
- Соль — 1 столовая ложка
- 9% уксус — 100 мл
- Вода — 500 мл
- Лавровый лист — 2 штуки
- Горошек черного перца — 10 штук
Пошаговый процесс приготовления:
Очистка перцев: Промойте перцы, разрежьте на половинки, удалите семена и перегородки. Для больших плодов можно нарезать их на несколько частей.
Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, соль, сахар, добавьте лавровые листья и горошины черного перца. Доведите смесь до кипения и подержите на огне около 5 минут.
Бланширование: Опустите перцы в кипящий маринад на 5 минут. Это поможет сохранить их цвет и витамины.
Разложение по банкам: Разложите бланшированные перцы по предварительно стерилизованным банкам. На дно каждой банки добавьте нарезанный ломтиками чеснок.
Заливка и закрутка: Залейте перцы горячим маринадом, убедитесь, что они полностью покрыты жидкостью. Закрутите банки стерилизованными крышками, переверните вверх дном и укутайте на ночь для создания вакуума.
Преимущества такой заготовки:
Этот рецепт позволяет сохранить питательные свойства перца, включая витамин C и антиоксиданты, которые так важны в зимний период. Консервированный перец отлично подходит как добавка к зимним салатам, супам и другим блюдам.
Простота и скорость приготовления делают этот рецепт идеальным выбором для тех, кто ценит свое время и предпочитает здоровое питание. Готовьте с удовольствием и заботьтесь о своем здоровье с помощью натуральных заготовок!
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