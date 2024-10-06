Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Перец на зиму готовлю только таким образом: рецепт на 15 минут

Заготовка овощей на зиму — это традиция, котора...

laminarts.ru

Подписаться в Telegram

Заготовка овощей на зиму — это традиция, которая позволяет наслаждаться летними вкусами даже в самые холодные месяцы. Один из самых популярных овощей для этой цели — болгарский перец. Яркий, сочный и невероятно полезный перец можно заготовить быстро и легко. Представляем вашему вниманию рецепт, который займет всего 15 минут вашего времени, а результат порадует вас весь зимний сезон.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 1 кг
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Соль — 2 ч. ложки
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Вода — 500 мл
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Черный перец горошком — 5-6 шт.

Приготовление:

  1. Подготовка перца: Начните с того, что хорошо помойте болгарские перцы, удалите плодоножки и семена. Перцы можно нарезать полосками или оставить целыми, в зависимости от предпочтений.

  2. Заливка: В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, добавьте лавровый лист и горошек черного перца. Доведите смесь до кипения, убедитесь, что сахар и соль полностью растворились.

  3. Бланширование: Поместите подготовленные перцы в кипящий маринад и бланшируйте 5 минут. Это не только поможет сохранить яркий цвет овощей, но и улучшит их вкусовые качества.

  4. Консервация: С помощью шумовки извлеките перцы из маринада и разложите по стерилизованным банкам. Затем залейте овощи горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл перцы.

  5. Закатывание: Плотно закройте банки крышками и укутайте полотенцем до полного остывания. Это поможет создать необходимое вакуумное давление внутри банок и обеспечит хорошую сохранность заготовок.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и отличается высокими вкусовыми качествами готового продукта. Заготовленные таким образом перцы станут отличным дополнением к зимнему столу, способным украсить любое блюдо. Подавайте их как самостоятельную закуску или добавляйте в салаты, гарниры и основные блюда для насыщения вкуса и аромата

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

Новости Татарстана

день назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

сетки от тараканов с установкой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека

Новости России

2 дня назад

Билеты в парке аттракционов в Удмуртии можно оплатить бонусами Спасибо

стоимость шпаклёвки стен под обои в Москве

Новости Казани

2 часа назад

В Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

Новости Казани

день назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Новости Казани

день назад

В Казани на проспекте Победы мужчину насмерть зажало между 2 авто
Новости Казани
день назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Татарстана

час назад

УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Новости Татарстана

4 часа назад

Раис Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с успешным завершением сезона

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Вахитовского района

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за год оборот розничной торговли увеличился на 10,2%
На территории Татарстана потеплеет до +23 градусов
Новости Татарстана
11 часов назад

На территории Татарстана потеплеет до +23 градусов

Новости Татарстана

6 часов назад

Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом»

Новости Казани

8 часов назад

В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане сократилось число зарегистрированных браков и разводов
Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программ...
Новости России
4 дня назад

Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика