Перец на зиму готовлю только таким образом: рецепт на 15 минут

Заготовка овощей на зиму — это традиция, которая позволяет наслаждаться летними вкусами даже в самые холодные месяцы. Один из самых популярных овощей для этой цели — болгарский перец. Яркий, сочный и невероятно полезный перец можно заготовить быстро и легко. Представляем вашему вниманию рецепт, который займет всего 15 минут вашего времени, а результат порадует вас весь зимний сезон.

Ингредиенты:

Болгарский перец — 1 кг

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 2 ч. ложки

Чеснок — 4 зубчика

Вода — 500 мл

Лавровый лист — 2-3 шт.

Черный перец горошком — 5-6 шт.

Приготовление:

Подготовка перца: Начните с того, что хорошо помойте болгарские перцы, удалите плодоножки и семена. Перцы можно нарезать полосками или оставить целыми, в зависимости от предпочтений. Заливка: В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, добавьте лавровый лист и горошек черного перца. Доведите смесь до кипения, убедитесь, что сахар и соль полностью растворились. Бланширование: Поместите подготовленные перцы в кипящий маринад и бланшируйте 5 минут. Это не только поможет сохранить яркий цвет овощей, но и улучшит их вкусовые качества. Консервация: С помощью шумовки извлеките перцы из маринада и разложите по стерилизованным банкам. Затем залейте овощи горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл перцы. Закатывание: Плотно закройте банки крышками и укутайте полотенцем до полного остывания. Это поможет создать необходимое вакуумное давление внутри банок и обеспечит хорошую сохранность заготовок.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и отличается высокими вкусовыми качествами готового продукта. Заготовленные таким образом перцы станут отличным дополнением к зимнему столу, способным украсить любое блюдо. Подавайте их как самостоятельную закуску или добавляйте в салаты, гарниры и основные блюда для насыщения вкуса и аромата