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"Перебрасывают технику по ночам": военкор заявил, что командование ВС РФ готовит в марте большой котел для ВСУ на линии фронта

Военкор Коц сообщил о плане командования ВС РФ создать для ВСУ большой котел в марте на линии фронта
"Перебрасывают технику по ночам": военкор заявил, что командование ВС РФ готовит в марте большой котел для ВСУ на линии фронта

Фото: открытые источники

Военкор Андрей Коц отметил, что стороны конфликта так и не решились провести масштабное зимнее наступление. Несмотря на то, что линия боевого соприкосновения остаётся стабильной, на некоторых участках фронта есть существенные изменения, считает он.
Сейчас, отмечает Коц, части Западного и Центрального военных округов методично продавливают позиции ВСУ на участке Кременная-Сватово.

Для группировки ВС РФ именно этот рубеж является плацдармом, опираясь на который будут возвращены позиции, утраченные осенью в Харьковской области. Что же касается ВСУ, то Коц уверен, что киевским режимом это направление зоны СВО рассматривается как исходный район для начала контрнаступления на территорию ЛНР.

"ВСУ активно перебрасывают технику в ночное время — как на наше направление, так и на юг, под Артёмовск. Каких-то решительных действий в настоящее время не ожидаем. Инициатива полностью на нашей стороне. У военных ВСУ здесь сильно меньше артиллерии. Видно, что экономят боеприпасы", - отмечает Коц в материале для РИА Новости.

Командование группировки ВС РФ не исключают возможности взятия подразделений и частей ВСУ в ближайшей перспективе в крупный котёл. Подтверждением такой возможности, по мнению обозревателя, служат успехи российской армии на артемовском направлении, а также продвижение подразделений ВС РФ на запорожском направлении, в частности у населенных пунктов Орехово и Гуляй Поле.

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