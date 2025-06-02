«Пенсионный возраст вновь вернется к цифрам 55/60 лет»: граждане не верят своему счастью

Накопительная пенсия в России: как выйти на пенсию раньше официального срока

С 2019 года в России идёт пенсионная реформа, повышающая возраст выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Но выйти на пенсию раньше можно благодаря накопительной пенсионной системе.

Накопительная пенсия формируется из личных взносов и доходов от инвестиций, которые хранятся в государственных или частных пенсионных фондах. Это даёт возможность получать выплаты с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Чтобы начать получать накопительную пенсию досрочно, нужно узнать, где находятся ваши накопления, подать заявление в фонд и дождаться подтверждения. С 2023 года информация о накоплениях доступна в цифровом формате через Пенсионный фонд России и негосударственные фонды, что облегчает планирование.

Преимущества накопительной пенсии: досрочный выход, инвестиционный доход, защита от инфляции и возможность наследования накопленных средств. Однако итоговая сумма зависит от ваших взносов и доходности фондов, поэтому рекомендуется иметь дополнительные сбережения.

Сегодня более 10 миллионов россиян участвуют в накопительной системе — это эффективный способ обеспечить финансовую стабильность после 50 лет.