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«Пенсионный возраст вновь вернется к цифрам 55/60 лет»: граждане не верят своему счастью

как работает накопительная пенсия в России и ка...

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Накопительная пенсия в России: как выйти на пенсию раньше официального срока

С 2019 года в России идёт пенсионная реформа, повышающая возраст выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Но выйти на пенсию раньше можно благодаря накопительной пенсионной системе.

Накопительная пенсия формируется из личных взносов и доходов от инвестиций, которые хранятся в государственных или частных пенсионных фондах. Это даёт возможность получать выплаты с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Чтобы начать получать накопительную пенсию досрочно, нужно узнать, где находятся ваши накопления, подать заявление в фонд и дождаться подтверждения. С 2023 года информация о накоплениях доступна в цифровом формате через Пенсионный фонд России и негосударственные фонды, что облегчает планирование.

Преимущества накопительной пенсии: досрочный выход, инвестиционный доход, защита от инфляции и возможность наследования накопленных средств. Однако итоговая сумма зависит от ваших взносов и доходности фондов, поэтому рекомендуется иметь дополнительные сбережения.

Сегодня более 10 миллионов россиян участвуют в накопительной системе — это эффективный способ обеспечить финансовую стабильность после 50 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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