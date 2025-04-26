Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: россияне не осмеливаются поверить своему счастью

В России с 2019 года проводится пенсионная рефо...

vbr.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России с 2019 года проводится пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышают возраст выхода на пенсию: к 2028 году мужчины будут уходить в 65 лет, а женщины — в 60.

На этом фоне накопительная пенсионная система, практически не изменившаяся после реформы, открывает новые возможности для тех, кто хочет завершить трудовую деятельность раньше.

Что такое накопительная пенсия

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что участие в накопительной программе позволяет начать получать выплаты уже с 55 или 60 лет. Деньги формируются за счёт личных взносов, которые инвестируются пенсионными фондами.

Как оформить досрочные выплаты

Чтобы получать пенсию досрочно, нужно подать заявление в тот пенсионный фонд, где находятся накопления. После одобрения выплаты начнут перечисляться и будут продолжаться до начала страховой пенсии, финансируемой из бюджета.

Что изменилось в 2023 году

С прошлого года получить данные о состоянии своих накоплений стало проще. Информацию теперь предоставляют не только государственные, но и частные пенсионные фонды. Это помогает гражданам лучше планировать свою будущую пенсию.

Плюсы и минусы накопительной пенсии

Преимущества:

  • Возможность уйти на пенсию раньше.

  • Защита накопленных средств от инфляции.

  • Возможность передать пенсионные деньги наследникам.

Риски:

  • Нужно самостоятельно накопить достаточно средств.

  • Размер выплат зависит от доходности пенсионного фонда.

Как правильно планировать пенсионные накопления

Успешное планирование требует учитывать личные финансовые возможности, состояние рынков и варианты вложений в частные пенсионные фонды. Также важно создавать дополнительные личные сбережения для уверенности в будущем.

Сегодня более 10 миллионов россиян активно участвуют в накопительных программах, что подчёркивает их важность и роль в личном финансовом планировании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Интересное в Казани

17 часов назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

болят ли укусы клопов

Новости Татарстана

день назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Не у нас

день назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

сколько стоит депиляция бикини в Москве

Не у нас

2 часа назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Не у нас

4 часа назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда

Новости Татарстана

день назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана
Лонгриды
18 часов назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

2 часа назад

Геофизики выяснили, сколько времени Земле потребовалось для появления жизни

Интересное в Казани

17 часов назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Не у нас

2 часа назад

Эпоха ChatGPT подходит к концу? Google создает ИИ нового поколения

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли способ увеличить производство молока и помочь экологии
VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площа...
Новости Казани
6 часов назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты

Не у нас

2 часа назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Новости Казани

4 часа назад

После ливня в Казани отключились светофоры на десятках перекрестков

Не у нас

4 часа назад

Ученые объяснили, как климатический коллапс привел к появлению земледелия
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

От камерного ужина до пышного праздника: где и как сыграть свадьбу в Казани в 2025 году