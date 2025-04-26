«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: россияне не осмеливаются поверить своему счастью

В России с 2019 года проводится пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышают возраст выхода на пенсию: к 2028 году мужчины будут уходить в 65 лет, а женщины — в 60.

На этом фоне накопительная пенсионная система, практически не изменившаяся после реформы, открывает новые возможности для тех, кто хочет завершить трудовую деятельность раньше.

Что такое накопительная пенсия

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что участие в накопительной программе позволяет начать получать выплаты уже с 55 или 60 лет. Деньги формируются за счёт личных взносов, которые инвестируются пенсионными фондами.

Как оформить досрочные выплаты

Чтобы получать пенсию досрочно, нужно подать заявление в тот пенсионный фонд, где находятся накопления. После одобрения выплаты начнут перечисляться и будут продолжаться до начала страховой пенсии, финансируемой из бюджета.

Что изменилось в 2023 году

С прошлого года получить данные о состоянии своих накоплений стало проще. Информацию теперь предоставляют не только государственные, но и частные пенсионные фонды. Это помогает гражданам лучше планировать свою будущую пенсию.

Плюсы и минусы накопительной пенсии

Преимущества:

Возможность уйти на пенсию раньше.

Защита накопленных средств от инфляции.

Возможность передать пенсионные деньги наследникам.

Риски:

Нужно самостоятельно накопить достаточно средств.

Размер выплат зависит от доходности пенсионного фонда.

Как правильно планировать пенсионные накопления

Успешное планирование требует учитывать личные финансовые возможности, состояние рынков и варианты вложений в частные пенсионные фонды. Также важно создавать дополнительные личные сбережения для уверенности в будущем.

Сегодня более 10 миллионов россиян активно участвуют в накопительных программах, что подчёркивает их важность и роль в личном финансовом планировании.