Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Пенсионный возраст вернется к цифрам 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

С 2019 года в России действует пенсионная рефор...

smolensk.ldpr.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2019 года в России действует пенсионная реформа, которая постепенно повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Завершить этот переход планируют к 2028 году.

Однако накопительная пенсионная система, практически не затронутая реформой, открывает возможность выйти на пенсию досрочно.

Что такое накопительная пенсия?

Пенсионный эксперт Сергей Власов отмечает, что участие в накопительной программе позволяет начать получать выплаты уже с 55 или 60 лет. Деньги на такие выплаты поступают из инвестиционных доходов пенсионных фондов, куда идут личные взносы участников.

Как оформить досрочную пенсию?

Чтобы начать получать накопительную пенсию раньше, нужно:

  • Подать заявление в пенсионный фонд, где находятся накопления;

  • Дождаться одобрения заявки;

  • После этого получать выплаты до начала страховой пенсии, финансируемой государством.

Что изменилось в 2023 году?

С прошлого года информация о пенсионных накоплениях стала более доступной. Теперь данные можно получить как от государственных, так и от частных пенсионных фондов, что помогает гражданам лучше планировать своё будущее.

Плюсы и минусы накопительной системы

Преимущества:

  • Возможность уйти на пенсию раньше;

  • Защита накоплений от инфляции;

  • Возможность передачи пенсионных средств наследникам.

Риски:

  • Необходимость самостоятельно собрать нужную сумму;

  • Зависимость выплат от результатов инвестиций пенсионного фонда.

Как лучше спланировать пенсию?

Грамотное планирование включает:

  • Оценку своих финансов;

  • Учёт рыночной ситуации;

  • Выбор подходящих пенсионных фондов;

  • Создание дополнительных сбережений для стабильности на пенсии.

Сегодня накопительной пенсионной системой пользуются более 10 миллионов россиян, что подчёркивает её важность и необходимость осознанного подхода к планированию будущего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

способы уничтожения тараканов

Не у нас

5 часов назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

ручной массаж лица в Москве

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

17 часов назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Новости Казани

день назад

В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Новости Казани

день назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты
Новости Татарстана
2 дня назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Новости Казани

3 часа назад

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Не у нас

5 часов назад

Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала

Новости Казани

5 часов назад

В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО
В Татарстане отреставрировали два здания, связа...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане отреставрировали два здания, связанных с Габдуллой Тукаем

Не у нас

5 часов назад

Верховный суд разъяснил, когда можно освободиться от уплаты алиментов

Не у нас

5 часов назад

Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь

Новости Казани

6 часов назад

«Рубин» сыграет с «Факелом» в Казани в 26-м туре РПЛ
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить