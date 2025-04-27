«Пенсионный возраст вернется к цифрам 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

С 2019 года в России действует пенсионная реформа, которая постепенно повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Завершить этот переход планируют к 2028 году.

Однако накопительная пенсионная система, практически не затронутая реформой, открывает возможность выйти на пенсию досрочно.

Что такое накопительная пенсия?

Пенсионный эксперт Сергей Власов отмечает, что участие в накопительной программе позволяет начать получать выплаты уже с 55 или 60 лет. Деньги на такие выплаты поступают из инвестиционных доходов пенсионных фондов, куда идут личные взносы участников.

Как оформить досрочную пенсию?

Чтобы начать получать накопительную пенсию раньше, нужно:

Подать заявление в пенсионный фонд, где находятся накопления;

Дождаться одобрения заявки;

После этого получать выплаты до начала страховой пенсии, финансируемой государством.

Что изменилось в 2023 году?

С прошлого года информация о пенсионных накоплениях стала более доступной. Теперь данные можно получить как от государственных, так и от частных пенсионных фондов, что помогает гражданам лучше планировать своё будущее.

Плюсы и минусы накопительной системы

Преимущества:

Возможность уйти на пенсию раньше;

Защита накоплений от инфляции;

Возможность передачи пенсионных средств наследникам.

Риски:

Необходимость самостоятельно собрать нужную сумму;

Зависимость выплат от результатов инвестиций пенсионного фонда.

Как лучше спланировать пенсию?

Грамотное планирование включает:

Оценку своих финансов;

Учёт рыночной ситуации;

Выбор подходящих пенсионных фондов;

Создание дополнительных сбережений для стабильности на пенсии.

Сегодня накопительной пенсионной системой пользуются более 10 миллионов россиян, что подчёркивает её важность и необходимость осознанного подхода к планированию будущего.