«Пенсионный возраст вернется к цифрам 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью
smolensk.ldpr.ru
С 2019 года в России действует пенсионная реформа, которая постепенно повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Завершить этот переход планируют к 2028 году.
Однако накопительная пенсионная система, практически не затронутая реформой, открывает возможность выйти на пенсию досрочно.
Что такое накопительная пенсия?
Пенсионный эксперт Сергей Власов отмечает, что участие в накопительной программе позволяет начать получать выплаты уже с 55 или 60 лет. Деньги на такие выплаты поступают из инвестиционных доходов пенсионных фондов, куда идут личные взносы участников.
Как оформить досрочную пенсию?
Чтобы начать получать накопительную пенсию раньше, нужно:
Подать заявление в пенсионный фонд, где находятся накопления;
Дождаться одобрения заявки;
После этого получать выплаты до начала страховой пенсии, финансируемой государством.
Что изменилось в 2023 году?
С прошлого года информация о пенсионных накоплениях стала более доступной. Теперь данные можно получить как от государственных, так и от частных пенсионных фондов, что помогает гражданам лучше планировать своё будущее.
Плюсы и минусы накопительной системы
Преимущества:
Возможность уйти на пенсию раньше;
Защита накоплений от инфляции;
Возможность передачи пенсионных средств наследникам.
Риски:
Необходимость самостоятельно собрать нужную сумму;
Зависимость выплат от результатов инвестиций пенсионного фонда.
Как лучше спланировать пенсию?
Грамотное планирование включает:
Оценку своих финансов;
Учёт рыночной ситуации;
Выбор подходящих пенсионных фондов;
Создание дополнительных сбережений для стабильности на пенсии.
Сегодня накопительной пенсионной системой пользуются более 10 миллионов россиян, что подчёркивает её важность и необходимость осознанного подхода к планированию будущего.
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