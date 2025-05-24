Пенсионный возраст станут снижать за каждый год стажа – сюрприз для россиян

С середины лета 2025 года жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов смогут выйти на пенсию раньше остальных россиян. Новые правила учитывают особенности труда в суровых климатических условиях и направлены на поддержку тех, кто десятилетиями работал в сложной среде.

Что изменилось?

Ранее досрочно могли выйти на пенсию только те, у кого был полный северный стаж:

15 лет на Крайнем Севере;

20 лет в приравненных районах.

Теперь же действуют более гибкие условия. Даже если стажа не хватает, можно всё равно уйти на пенсию раньше:

Если вы проработали от 7,5 лет, то за каждый полный год сверх этого стажа пенсионный возраст уменьшается на 4 месяца.

Пример:

Женщина 1972 года рождения, проработавшая 11 лет на севере, сможет выйти на пенсию в 54 года — это почти на год раньше стандартного срока. Такой подход делает систему более справедливой, ведь многие не могли накопить полный стаж, особенно при частичной занятости или переезде.

Что будет после 2028 года?

Когда завершится переходный период пенсионной реформы, вступят в силу окончательные нормы:

Мужчины с северным стажем смогут выйти на пенсию в 60 лет ;

Женщины — в 55 лет.

Это на пять лет раньше стандартного возраста.

Дополнительные плюсы

Северные пенсионеры сохранят надбавки к пенсии, особенно если продолжают жить в тех же регионах. Это важная поддержка, ведь жизнь на Севере дороже, а условия — тяжелее.

Итог

Новая система делает пенсионную реформу более гибкой. Она признаёт вклад тех, кто трудился в суровых условиях, и даёт возможность уйти на заслуженный отдых раньше. Это шаг к более справедливому подходу, который учитывает не только возраст и стаж, но и реальность жизни в северных районах России, пишет news-komi.ru.