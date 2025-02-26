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Пенсионный возраст сократят до 60/55 лет: экономист рассказал, кто в России может выйти на пенсию раньше срока

В России с 2025 года вводятся изменения в пенси...

tvc.ru

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Изменения в пенсионном законодательстве, вступающие в силу в 2025 году, предоставляют россиянам новые возможности для раннего завершения трудовой деятельности.

Экономист Игорь Балынин в интервью для «Газеты.Ru» подробно разъяснил, как новые регуляции позволят определённым категориям граждан уходить на заслуженный отдых раньше официального срока.

Квалификационные требования для досрочного выхода на пенсию

По последним реформам, российские мужчины могут рассчитывать на досрочную пенсию после 42 лет трудового стажа с возрастом не меньше 60 лет, в то время как женщины могут выйти на пенсию после 37 лет работы начиная с 55 лет. Эти параметры отражают усилия государства по стимулированию долгосрочной занятости среди граждан.

Финансовые аспекты изменений

Согласно прогнозам на 2025 год, женщины с указанным стажем могут ожидать пенсию в размере 32 340,33 рубля, тогда как мужчины — 35 506,91 рубля. При этом, каждый дополнительный год работы значительно увеличивает пенсионные выплаты, что делает отсрочку выхода на пенсию привлекательной финансовой стратегией.

Влияние отсрочки на размер пенсионных выплат

За каждые три года отсрочки пенсионные выплаты могут увеличиваться на значительные суммы, достигая 51 789,64 рубля за три года, 60 279,59 рубля за пять лет, и так далее, до 95 859,43 рубля за десять лет отсрочки. Это предоставляет возможность не только увеличить размер пенсионных накоплений, но и обеспечить более комфортное материальное положение в пенсионном возрасте.

Дальнейшие перспективы

К 2026 году пенсионный возраст для женщин установится на уровне 59 лет, а для мужчин — 64 года. Однако к 2028 году он выровняется до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Такие меры направлены на постепенное увеличение продолжительности трудовой активности граждан, сообщает moneytimes.ru.

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