Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года. Неприятный сюрприз для граждан ждет уже с 22 июня

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Как эффективно подготовиться к пенсии, чтобы из...

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Пенсионные «горки» и новые правила выхода на пенсию: что нужно знать

Как спланировать свое будущее, если время уходит так быстро? В России с 2024 по 2028 годы начнется ряд значительных изменений в пенсионной системе, создавая своего рода «пенсионные горки», где лишь те, кто готов к переменам, смогут гарантировать себе достойную пенсию.

Какие изменения ждут будущих пенсионеров?

С 2024 года для мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года увеличивается возраст выхода на пенсию: для мужчин это 63 года, для женщин — 58 лет. В будущем пенсионный возраст будет повышен для всех граждан до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это значит, что отдых от работы придется ждать дольше.

Кто выигрывает в новой системе?

Не все окажутся в минусе. Люди, которые уже накопили 28,2 пенсионных балла и проработали не менее 15–20 лет, могут претендовать на привилегии. Они окажутся в «красной» зоне, где условия более выгодны. Однако ошибки в трудовой книжке или некорректные данные в документах могут лишить вас этих привилегий.

Что ждёт бизнес?

Для работодателей новые правила стали вызовом. Пенсионные взносы увеличились до 26% от зарплаты сотрудников. Эти деньги идут в Пенсионный фонд, и чем выше доходы работников, тем больше они будут вносить в будущую пенсию. Сотрудники с меньшими зарплатами будут получать меньшие выплаты.

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК)

Теперь основой достойной пенсии является индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Работники обязаны отчислять 5% от своей зарплаты в специальные накопительные пенсионные фонды. За 20 лет такие отчисления могут добавить до 30% к будущей пенсии. Однако выбор НПФ — это важный шаг, потому что ошибочный выбор фонда может привести к потере накоплений.

Как не оказаться на обочине пенсионных горок?

  • Проверяйте свои выписки из ПФР: следите за точностью данных о трудовом стаже и пенсионных баллах.
  • Осторожно выбирайте НПФ: изучите надежность и доходность фондов перед тем, как начать отчисления.
  • Подумайте об отсрочке выхода на пенсию: каждый дополнительный год работы увеличивает пенсию на 20%.

Пенсия: испытание на внимательность и финансовую грамотность

Теперь пенсия — это не просто государственная выплата, а процесс, который требует внимательности и финансовой грамотности. Система меняется, и многое зависит от того, как вы планируете свои накопления. Сделайте осознанный выбор, чтобы пенсионные «горки» стали для вас не препятствием, а трамплином к обеспеченному будущему.

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