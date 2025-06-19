Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года. Неприятный сюрприз для граждан ждет уже с 21 июня

Пенсионные «горки» и новые правила выхода на пенсию: что нужно знать

Как построить своё будущее, если время так быстро уходит? В России с 2024 по 2028 годы будет реализовываться серия изменений в пенсионной системе, ставших своеобразными «пенсионными горками», где только самые предусмотрительные и готовые к переменам смогут гарантировать себе достойную пенсию.

Какие изменения ждут будущих пенсионеров?

Для мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года стартуют изменения в возрасте выхода на пенсию: привычные 60 и 55 лет превращаются в 63 и 58 лет соответственно. Но это только начало. Постепенно возраст выхода на пенсию для всех граждан будет увеличиваться до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Таким образом, отпуск и отдых от работы придётся ожидать дольше.

Кто выигрывает в новой системе?

Не все окажутся в проигрыше. Те, кто уже накопил 28,2 пенсионных балла и отработал минимум 15–20 лет, могут рассчитывать на привилегии, попав в «красную» зону успевших пенсионеров. Однако важно помнить, что любые ошибки в трудовой книжке или ошибки в документах могут лишить вас этих привилегий.

Что ждёт бизнес?

Для бизнеса новая реальность стала настоящим вызовом. Пенсионные взносы для работодателей увеличились до 26% от зарплаты сотрудника. Эти деньги направляются в Пенсионный фонд, и чем выше доходы сотрудников, тем более ощутимым будет вклад в будущую пенсию. А вот работники с меньшими зарплатами будут вынуждены рассчитывать на гораздо меньшие выплаты.

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК)

Ключ к достойной пенсии теперь — это индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Система предлагает отчислять 5% от своей зарплаты в специальные накопительные пенсионные фонды. Эти отчисления за 20 лет могут добавить до 30% к размеру будущей пенсии. Однако стоит помнить, что выбор фонда — это своего рода лотерея. Неверный выбор НПФ может привести к тому, что все накопления исчезнут.

Как не оказаться на обочине пенсионных горок?

Проверяйте свои выписки из ПФР: следите за правильностью данных о трудовом стаже и пенсионных баллах.

Осторожно выбирайте НПФ: изучайте надёжность и доходность выбранных фондов перед тем, как начать делать отчисления.

Подумайте о отсрочке выхода на пенсию: каждый дополнительный год работы добавляет 20% к вашим выплатам.

Пенсия: испытание на внимательность и финансовую грамотность

Пенсия больше не просто государственная выплата, а целый процесс, требующий внимательности и финансовой грамотности. Система меняется, и теперь многое зависит не только от возраста выхода на пенсию, но и от того, как вы планируете свои накопления и какие шаги предпринимаете в процессе накоплений. Сделайте свой выбор осознанно, и тогда пенсионные «горки» станут не спуском в никуда, а трамплином к спокойному и обеспеченному будущему, сообщает progorod62.