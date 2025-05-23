Пенсионный возраст начнут уменьшать за каждый год стажа – сюрприз для россиян

Северяне смогут выйти на пенсию раньше: с июля 2025 года вступают в силу новые правила

С июля 2025 года в России начнёт действовать новая пенсионная система для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий. Реформа предоставит возможность досрочного выхода на пенсию гражданам с частичным северным стажем.

Что изменится

Теперь россияне, имеющие не менее 7,5 лет северного стажа, смогут уходить на пенсию раньше установленного срока. За каждый дополнительный год сверх этих 7,5 лет пенсионный возраст будет снижаться на четыре месяца.

Например, женщина с 11 годами стажа в северных регионах получит право выйти на пенсию в 54 года вместо 55 и более.

Почему это важно

По словам эксперта по пенсионной системе Сергея Власова, несмотря на общее повышение пенсионного возраста, для жителей Севера всегда действовали особые нормы. Они учитывают не только количество отработанных лет, но и тяжёлые климатические условия, отдалённость и ограниченную инфраструктуру.

«Это справедливый шаг. Люди, которые трудились в условиях вечной мерзлоты, низких температур и плохой инфраструктуры, должны иметь преференции», — отметил Власов.

Кто ещё получит льготы

С 2028 года, когда завершится переходный период, мужчины с северным стажем смогут выходить на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Это на пять лет раньше, чем по общеустановленным нормам.

Кроме того, сохраняются надбавки к пенсии для тех, кто продолжает жить и работать в северных регионах.

Зачем это нужно государству

Северные территории играют важную роль в экономике России. Чтобы удержать население в этих регионах и повысить качество жизни, государство предлагает более гибкую и справедливую пенсионную систему.

Реформа направлена на поддержку тех, кто годами работал в экстремальных условиях, и служит дополнительным стимулом для новых поколений оставаться и развиваться в северных районах страны.