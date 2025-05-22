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Пенсионный возраст начнут снижать за каждый год стажа – сюрприз для россиян

С июля 2025 года жители северных регионов Росси...

otr-online.ru

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С июля 2025 года в России вступают в силу новые нормы, позволяющие жителям Крайнего Севера и приравненных территорий выходить на пенсию раньше установленного срока.

Нововведения направлены на поддержку граждан, трудившихся в тяжёлых климатических условиях, и предусматривают более гибкий подход к расчёту пенсионного возраста.

Что изменится

Согласно новым нормативным актам, россияне с частичным северным стажем смогут уйти на пенсию раньше, даже не имея полного трудового стажа на севере. Новый механизм предусматривает, что при наличии от 7,5 лет работы в северных регионах каждый полный дополнительный год сверх этой отметки снижает пенсионный возраст на четыре месяца.

Например, женщина с 11 годами северного стажа сможет выйти на пенсию в 54 года, а не по общим правилам — в 55 лет и старше.

Почему это важно

Как отмечает эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов, несмотря на повышение пенсионного возраста в ходе реформы последних лет, для северян действуют особые положения. Они учитывают не только продолжительность стажа, но и сложные условия труда.

«Это справедливый шаг. Люди, которые трудились в условиях вечной мерзлоты, низких температур и плохой инфраструктуры, должны иметь преференции», — подчеркивает Власов.

Кто ещё получит льготы

С 2028 года, когда завершится переходный период реформы, мужчины с северным стажем смогут уходить на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Это на пять лет раньше, чем по стандартной системе. При этом сохраняются и надбавки к пенсиям — особенно для тех, кто продолжает жить в северных регионах.

Почему государство идёт на такие меры

Северные территории играют стратегическую роль в экономике страны. Чтобы сохранить там население и обеспечить качество жизни, власти делают ставку на гибкую и справедливую пенсионную систему.

Реформа признана шагом навстречу тем, кто годами вкладывал силы в развитие отдалённых и суровых регионов. Она также может стать стимулом для будущих работников оставаться на севере, зная, что их труд будет справедливо оценен, сообщает news-komi.

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