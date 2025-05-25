Пенсионный возраст начнут понижать за каждый год стажа – сюрприз для россиян

С середины лета 2025 года для россиян, живущих и работающих в северных регионах и приравненных к ним местностях, вступают в силу обновлённые пенсионные правила. Теперь можно будет уйти на заслуженный отдых раньше, даже если стаж в тяжёлых климатических условиях был неполным.

Почему это важно

Новая система создана для поддержки тех, кто трудился в сложных условиях Севера. Государство признаёт их вклад и предоставляет право на более ранний выход на пенсию. Хотя в стране действует общий повышенный пенсионный возраст, для северян предусмотрены особые условия.

Эксперт Сергей Власов отмечает: несмотря на реформу, для северных работников действуют отдельные правила, которые учитывают специфику их труда.

Что изменилось

Раньше досрочно выйти на пенсию могли только те, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет — в приравненных регионах. Но не все могли накопить такой стаж. Новый порядок учитывает и неполные периоды работы.

Теперь если человек проработал на севере минимум 7,5 лет, то за каждый полный год сверх этой отметки пенсионный возраст уменьшается на 4 месяца. Например, при стаже в 11 лет можно выйти на пенсию примерно на год раньше.

Пример на практике

Власов приводит пример: женщина 1972 года рождения с 11 годами северного стажа сможет завершить карьеру в 54 года — раньше, чем это предусмотрено общими нормами.

Что будет после 2028 года

Когда завершится переходный этап пенсионной реформы, вступят в силу постоянные нормы. Для мужчин, работавших в северных условиях, пенсионный возраст составит 60 лет, для женщин — 55. Это на пять лет меньше стандартного возраста, установленного законом.

Доплаты и стимулы

Северяне, вышедшие на пенсию, сохраняют право на повышенные выплаты. А если они продолжают жить в северных регионах, это дополнительно влияет на размер пенсии. Это решение не только поддерживает их материально, но и помогает удержать население в этих регионах.

Более справедливый подход

Новая система учитывает не только возраст и стаж, но и реальные условия, в которых люди трудились. Это делает пенсионную систему более гибкой и ориентированной на конкретные жизненные ситуации. Реформа показывает стремление к более справедливому отношению к тем, кто работал в самых суровых уголках страны, пишет news-komi.ru.