Пенсионный возраст хотят сократить до 60/55 лет: экономист рассказал, кто в России может выйти на пенсию раньше срока

Игорь Балынин, авторитетный экономист, в недавнем интервью «Газете.Ru» обсудил значимые изменения в пенсионной политике России, которые начнут действовать в 2025 году.

Эти изменения призваны обеспечить более гибкие условия для раннего завершения трудовой деятельности, предоставляя гражданам новые возможности и стимулы.

Новые критерии для досрочной пенсии:

Согласно обновленным законодательным стандартам, российские мужчины теперь могут рассчитывать на досрочное прекращение трудовой деятельности после достижения 42 лет трудового стажа и возраста 60 лет. Для женщин этот порог составляет 37 лет стажа и 55 лет возраста. Это изменение направлено на мотивацию к более длительной занятости.

Экономические стимулы для продления карьеры:

Балынин подчеркнул, что нововведения значительно повышают пенсионные выплаты для тех, кто выбирает отложить пенсию. Прогнозируемые пенсионные выплаты в 2025 году ожидаются на уровне около 32 340 рублей для женщин и 35 507 рублей для мужчин. Отсрочка пенсии увеличивает выплаты, что делает прекращение работы более выгодным вариантом с финансовой точки зрения.

Долгосрочные перспективы и бонусы:

Каждый дополнительный год работы увеличивает пенсионные выплаты, существенно расширяя финансовые возможности на старость. Например, отсрочка выхода на пенсию на пять лет может увеличить пенсию на 60 280 рублей, предоставляя значительные дополнительные средства.

Перспективы пенсионной политики:

До 2026 года планируется поэтапное увеличение пенсионного возраста до 59 лет для женщин и 64 лет для мужчин. К 2028 году ожидается установление единого пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, что отражает глобальные тенденции увеличения продолжительности жизни и необходимость поддержания экономической активности старшего поколения.