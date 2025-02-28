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Пенсионный возраст хотят сократить до 60/55 лет: экономист поделился, кто в России может выйти на пенсию раньше срока

Игорь Балынин, известный экономист, в интервью ...

dszn.ru

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В 2025 году российская пенсионная система переживет значительные изменения, которые затронут правила выхода на пенсию и расчет пенсионных выплат.

Игорь Балынин, экономист с многолетним опытом, в интервью для «Газеты.Ru» подробно описал, как эти изменения повлияют на будущих пенсионеров.

Обновленные критерии для досрочной пенсии

Начиная с 2025 года, введены новые критерии для досрочного выхода на пенсию, которые позволяют гражданам более гибко планировать свой отход от профессиональной деятельности. Мужчины смогут претендовать на пенсию после достижения 60 лет возраста и 42 лет трудового стажа, тогда как женщины — после 55 лет возраста и 37 лет работы. Эти меры призваны мотивировать россиян к более продолжительной трудовой активности.

Финансовые инцентивы для отсрочки пенсии

Одной из заметных особенностей новой пенсионной политики является введение финансовых стимулов для тех, кто решит отложить момент выхода на пенсию. По словам Балынина, каждый дополнительный год работы значительно увеличивает размер будущих пенсионных выплат, делая продолжение карьеры не только возможным, но и выгодным.

Планы по изменению пенсионного возраста

Помимо изменений в досрочном выходе на пенсию, предстоят поэтапные изменения в пенсионном возрасте. К 2026 году пенсионный возраст для женщин постепенно увеличится до 59 лет, для мужчин — до 64 лет. К 2028 году планируется установление единого пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Это изменение соответствует мировым тенденциям и отражает увеличение продолжительности жизни.

Эти пенсионные реформы являются ответом на демографические и экономические вызовы, с которыми сталкивается Россия. Инициативы направлены на то, чтобы сделать пенсионную систему более устойчивой и адаптивной, обеспечивая достойную старость гражданам и стимулируя их к более длительной трудовой деятельности.

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