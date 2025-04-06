Пенсионеры выяснили размер своих пенсий за апрель и обомлели

Апрель 2025 года порадовал многих пожилых россиян: социальные и государственные пенсии были увеличены, причём заметно. Повышение стало приятной новостью для миллионов получателей.

Многие отмечают, что весна в этом году началась с действительно щедрых изменений.

Прибавка 15%: одно из крупнейших повышений

С 1 апреля социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению выросли на 15%. Это стало одной из самых значительных индексаций за последние годы — исключение составляют только резкие повышения в 2014 и 2022 годах.

Пенсионеры уже получили апрельские выплаты и активно обсуждают изменения. Один из получателей рассказал, что пенсия пришла с доплатой более двух тысяч рублей — такую прибавку он не видел давно.

Размер прибавки зависит от вида пособия

Индексация затронула все категории социальных выплат:

по старости

по инвалидности

по потере кормильца

Сумма прибавки разная: в некоторых случаях она составила около 500–600 рублей, а в других — до 4–5 тысяч. Всё зависит от первоначального размера пенсии и её типа.

Как отреагировали пенсионеры

Несмотря на разницу в начислениях, большинство пожилых людей восприняли прибавку положительно. На фоне роста цен даже небольшое увеличение дохода стало хорошим подспорьем в повседневных расходах.

Апрельское повышение социальных пенсий — это не просто формальность. Для многих это реальная поддержка, которая помогает справляться с финансовыми трудностями и делает жизнь немного легче, пишет PRIMPRESS.