Пенсионеры выяснили размер своих пенсий за апрель и обомлели
life.ru
Апрель 2025 года порадовал многих пожилых россиян: социальные и государственные пенсии были увеличены, причём заметно. Повышение стало приятной новостью для миллионов получателей.
Многие отмечают, что весна в этом году началась с действительно щедрых изменений.
Прибавка 15%: одно из крупнейших повышений
С 1 апреля социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению выросли на 15%. Это стало одной из самых значительных индексаций за последние годы — исключение составляют только резкие повышения в 2014 и 2022 годах.
Пенсионеры уже получили апрельские выплаты и активно обсуждают изменения. Один из получателей рассказал, что пенсия пришла с доплатой более двух тысяч рублей — такую прибавку он не видел давно.
Размер прибавки зависит от вида пособия
Индексация затронула все категории социальных выплат:
по старости
по инвалидности
по потере кормильца
Сумма прибавки разная: в некоторых случаях она составила около 500–600 рублей, а в других — до 4–5 тысяч. Всё зависит от первоначального размера пенсии и её типа.
Как отреагировали пенсионеры
Несмотря на разницу в начислениях, большинство пожилых людей восприняли прибавку положительно. На фоне роста цен даже небольшое увеличение дохода стало хорошим подспорьем в повседневных расходах.
Апрельское повышение социальных пенсий — это не просто формальность. Для многих это реальная поддержка, которая помогает справляться с финансовыми трудностями и делает жизнь немного легче, пишет PRIMPRESS.
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