Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Пенсионеры, вы должны будете оплатить: для пожилых граждан РФ ввели новый налог

С нового года в России начнет действовать новая...

shoes-web.ru

Подписаться в Telegram

С нового года в России начнет действовать новая налоговая политика, затрагивающая пенсионеров, которые хранят значительные суммы на своих банковских счетах. Как сообщает портал progorod59, с 31 декабря все пенсионеры, на счетах которых находится свыше 160 тысяч рублей, обязаны будут платить налог на проценты, получаемые с этой суммы.

Детали нового законодательства

Согласно новым правилам, проценты, начисляемые на банковские вклады сверх упомянутой суммы, подлежат налогообложению. Налоговая ставка составляет 13% для доходов, не превышающих 5 тысяч рублей в год, и возрастает для более значительных сумм.

Отсутствие исключений для пенсионеров

Нововведение не предусматривает никаких специальных льгот для пожилых граждан, что означает, что все пенсионеры без исключения должны будут следовать этим правилам и уплачивать налог в полном объеме.

Последствия для тех, кто не выполнит обязательство

Неуплата налога влечет за собой серьезные финансовые последствия. За каждый день задержки начисляются пени, а длительное игнорирование налоговых обязательств может привести к значительным штрафам.

Важность соблюдения новых требований

Эти изменения подчеркивают важность для пенсионеров не только тщательно управлять своими финансами, но и внимательно следить за соблюдением всех налоговых требований, чтобы избежать возможных штрафных санкций. Это ставит перед ними задачу более ответственного подхода к финансовому планированию в новых реалиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Казани

день назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

клин город на карте московской области

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости России

3 дня назад

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

черновые работы в квартире стоимость в Москве

Новости Казани

день назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

день назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Татарстана

5 часов назад

Метеоролог КФУ предупредил, придут ли в Татарстан крещенские морозы

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана напомнила о причинах рака молочной железы
Новости Казани
7 часов назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Татарстана

5 часов назад

Министр транспорта РТ предупредил о проблемах на отремонтированных дорогах

Новости Татарстана

5 часов назад

Дорога в обход Челнов экономит татарстанцам более 50 минут

Новости Татарстана

5 часов назад

На пожаре на даче в Тукаевском районе пострадала супружеская пара

Новости Татарстана

6 часов назад

Казанские стилисты рассказали, что следует надеть в Новый год
В Татарстане нашли массовые нарушения безопасно...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

Новости Татарстана

6 часов назад

На первых платных дорогах Татарстана зафиксировали 139 тысяч автомобилей

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию с 4 января

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани могут построить новые платные дороги
ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»
Новости России
5 дней назад

ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»