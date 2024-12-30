Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Пенсионеры, вам придется оплатить: для граждан РФ пенсионного возраста ввели новый налог

С началом нового года вступило в силу значитель...

shoes-web.ru

Подписаться в Telegram

С началом нового года вступило в силу значительное изменение в налоговой политике, затрагивающее финансовые обязательства пенсионеров России. По последним данным, предоставленным порталом Progorod59, пенсионеры, на счетах которых находятся суммы свыше 160 тысяч рублей, теперь обязаны уплачивать налог на доходы с этих средств.

Детали нововведения Как уточнил пенсионный эксперт, новая налоговая ставка коснется исключительно той части средств, которая приносит доход. Это значит, что пенсионерам нужно будет отслеживать размер своих доходов от вложений и своевременно выплачивать налоги. Налоговая ставка составит 13% для тех, чьи доходы за год не превысят 5 тысяч рублей. В случае, если доходы окажутся выше этой суммы, ставка увеличится.

Последствия невыплаты налога Специалист также предупредил о возможных последствиях невыполнения данного обязательства. За каждый день задержки в уплате налога насчитывается пеня. Более того, в случае продолжительной задержки платежа, пенсионеры рискуют столкнуться с штрафами.

Что делать пенсионерам? Важно, чтобы пенсионеры ознакомились с новыми правилами и приняли соответствующие меры для их соблюдения. Рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам или воспользоваться услугами налоговых консультантов для точного расчета налоговых обязательств.

Это изменение подчеркивает необходимость быть в курсе последних изменений в законодательстве и адаптироваться к ним, чтобы избежать финансовых неудобств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

3 часа назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

удалить плесень с помощью дезинсекции

Новости Татарстана

день назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

бирманский массаж в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Новости Казани

7 часов назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Татарстана

день назад

Росстат впервые комплексно оценил уровень бедности в России

Новости Казани

час назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Татарстана

26 минут назад

Татарстанцам рассказали, как будут работать поликлиники Бугульмы в праздники

Новости Татарстана

31 минуту назад

Татарстанцам рассказали, где состоятся новогодние мероприятия в Челнах

Новости Татарстана

час назад

На 1,2 млрд рублей продали продукции на сельскохозяйственных ярмарках Татарстана

Новости Казани

2 часа назад

В Казани отреставрировали один из корпусов усадьбы Сапогульцева
Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены ...
Новости Казани
день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

Новости Казани

2 часа назад

Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан вошёл в топ-5 рейтинга регионов России по показателю «Цифровая зрелость»

Новости Татарстана

3 часа назад

МЧС предупредили татарстанцев о правилах безопасности в новогодние праздники
Здесь малыши изучают мир и свое тело: показывае...
Интересное в Казани
5 дней назад

Здесь малыши изучают мир и свое тело: показываем, как проходят занятия в центре грудничкового плавания в Казани