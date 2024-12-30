Пенсионеры, вам придется оплатить: для граждан РФ пенсионного возраста ввели новый налог

С началом нового года вступило в силу значительное изменение в налоговой политике, затрагивающее финансовые обязательства пенсионеров России. По последним данным, предоставленным порталом Progorod59, пенсионеры, на счетах которых находятся суммы свыше 160 тысяч рублей, теперь обязаны уплачивать налог на доходы с этих средств.

Детали нововведения Как уточнил пенсионный эксперт, новая налоговая ставка коснется исключительно той части средств, которая приносит доход. Это значит, что пенсионерам нужно будет отслеживать размер своих доходов от вложений и своевременно выплачивать налоги. Налоговая ставка составит 13% для тех, чьи доходы за год не превысят 5 тысяч рублей. В случае, если доходы окажутся выше этой суммы, ставка увеличится.

Последствия невыплаты налога Специалист также предупредил о возможных последствиях невыполнения данного обязательства. За каждый день задержки в уплате налога насчитывается пеня. Более того, в случае продолжительной задержки платежа, пенсионеры рискуют столкнуться с штрафами.

Что делать пенсионерам? Важно, чтобы пенсионеры ознакомились с новыми правилами и приняли соответствующие меры для их соблюдения. Рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам или воспользоваться услугами налоговых консультантов для точного расчета налоговых обязательств.

Это изменение подчеркивает необходимость быть в курсе последних изменений в законодательстве и адаптироваться к ним, чтобы избежать финансовых неудобств.