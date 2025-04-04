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Пенсионеры узнали размер своих новых пенсий за апрель и обомлели

В апреле 2025 года социальные пенсии в России в...

9111.ru

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Апрель 2025 года принес приятную новость для миллионов российских пенсионеров — социальные и государственные пенсии были проиндексированы, а суммы выплат ощутимо выросли.

Как отмечают сами получатели, вторая весна месяца оказалась особенно щедрой.

Индексация на 15%: одна из самых крупных за последние годы

С 1 апреля социальные пенсии, а также пенсии по государственному обеспечению увеличились на 15% — это стало одной из самых значительных прибавок за последние годы, не считая аномальных повышений 2014 и 2022 годов.

Пенсионеры уже начали получать апрельские выплаты и делятся своими впечатлениями:

«Пришла уже пенсия за апрель. С доплатой, причем прибавка большая — больше 2 тысяч рублей. Давно я не видел такой индексации», — рассказал один из пожилых граждан.

Размер прибавки — индивидуальный

Индексация касается всех видов социальных выплат:

  • по старости,
  • по инвалидности,
  • по случаю потери кормильца.

Прибавка варьируется в зависимости от начального размера пенсии и конкретного вида пособия. В ряде случаев увеличение составило 4–5 тысяч рублей, в других — от 500 до 600 рублей.

Реакция пожилых граждан

Несмотря на разницу в суммах, большинство пенсионеров признают: апрельская выплата стала приятным сюрпризом. В условиях роста цен даже несколько дополнительных тысяч рублей могут сыграть заметную роль в семейном бюджете.

Повышение социальных пенсий в апреле — важный шаг к поддержке малообеспеченных граждан. Такая индексация — не просто цифры на бумаге, а реальное улучшение качества жизни для тех, кто особенно в этом нуждается, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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