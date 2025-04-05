Пенсионеры узнали размер своих новых пенсий за апрель и были в ступоре

Апрель 2025 года принёс долгожданные хорошие новости для российских пенсионеров — выплаты по социальным и государственным пенсиям были проиндексированы на 15%.

Это одно из самых ощутимых увеличений за последние годы, уступающее лишь рекордным повышениям 2014 и 2022 годов.

С 1 апреля пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца выросли, и получатели уже успели ощутить изменения. Многие пожилые граждане отмечают, что прибавка в этот раз действительно заметна.

«Пришла пенсия с прибавкой — больше двух тысяч рублей добавили. Такого давно не было», — рассказал один из пенсионеров, получивший апрельскую выплату.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально: он зависит от базовой суммы пенсии и её категории. У некоторых россиян прибавка составила несколько тысяч рублей, у других — около 500–600 рублей.

Несмотря на разброс в цифрах, большинство получателей довольны — в условиях постоянно растущих цен даже незначительное увеличение может серьёзно повлиять на семейный бюджет.

Это повышение стало важной мерой поддержки пожилых и малообеспеченных граждан. Для многих пенсионеров индексация — не просто экономическая мера, а реальная помощь, которая улучшает качество жизни и даёт ощущение заботы со стороны государства.