Пенсионеры узнали новый размер своих пенсий за апрель и были в ступоре

Апрель 2025 года ознаменовался важным событием для российских пенсионеров — проиндексация социальных и государственных пенсий на 15%.

Это увеличение является одним из наиболее значительных за последние годы, сравнимо только с рекордными повышениями 2014 и 2022 годов.

С первого апреля текущего года размеры пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца выросли, и многие получатели уже ощутили эти изменения.

«Пришла пенсия с прибавкой — больше двух тысяч рублей добавили. Такого давно не было», — поделился один из пенсионеров, выразив общее мнение многих старших граждан.

Как рассчитывается прибавка?

Размер доплаты к пенсии зависит от нескольких факторов, включая базовую сумму пенсии и её категорию. Для некоторых размер прибавки достиг нескольких тысяч рублей, тогда как для других — это увеличение составило около 500–600 рублей.

Несмотря на такой разброс, большинство пенсионеров выразили удовлетворение увеличением, отмечая, что в условиях растущих цен любое повышение пенсий значительно влияет на семейный бюджет.

Социальное значение индексации

Это повышение пенсий стало важной мерой социальной поддержки для пожилых и малообеспеченных граждан России. Индексация не только улучшает материальное положение пенсионеров, но и является важным шагом в направлении улучшения качества их жизни, демонстрируя заботу государства о своих старших гражданах.

Повышение пенсий в России в апреле 2025 года придало новые силы многим пенсионерам, предоставив им дополнительные средства для поддержания достойного уровня жизни.

Эта мера поддержки показывает приверженность государства к обеспечению благополучия своих граждан в зрелом возрасте.