Пенсионеры узнали новый размер своих пенсий за апрель и были в ступоре
hibiny.ru
Апрель 2025 года ознаменовался важным событием для российских пенсионеров — проиндексация социальных и государственных пенсий на 15%.
Это увеличение является одним из наиболее значительных за последние годы, сравнимо только с рекордными повышениями 2014 и 2022 годов.
С первого апреля текущего года размеры пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца выросли, и многие получатели уже ощутили эти изменения.
«Пришла пенсия с прибавкой — больше двух тысяч рублей добавили. Такого давно не было», — поделился один из пенсионеров, выразив общее мнение многих старших граждан.
Как рассчитывается прибавка?
Размер доплаты к пенсии зависит от нескольких факторов, включая базовую сумму пенсии и её категорию. Для некоторых размер прибавки достиг нескольких тысяч рублей, тогда как для других — это увеличение составило около 500–600 рублей.
Несмотря на такой разброс, большинство пенсионеров выразили удовлетворение увеличением, отмечая, что в условиях растущих цен любое повышение пенсий значительно влияет на семейный бюджет.
Социальное значение индексации
Это повышение пенсий стало важной мерой социальной поддержки для пожилых и малообеспеченных граждан России. Индексация не только улучшает материальное положение пенсионеров, но и является важным шагом в направлении улучшения качества их жизни, демонстрируя заботу государства о своих старших гражданах.
Повышение пенсий в России в апреле 2025 года придало новые силы многим пенсионерам, предоставив им дополнительные средства для поддержания достойного уровня жизни.
Эта мера поддержки показывает приверженность государства к обеспечению благополучия своих граждан в зрелом возрасте.
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