Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсионеры узнали новый размер своих пенсий за апрель и были в ступоре

В апреле 2025 года пенсии в России были проинде...

hibiny.ru

Подписаться на Дзен.канал

Апрель 2025 года ознаменовался важным событием для российских пенсионеров — проиндексация социальных и государственных пенсий на 15%.

Это увеличение является одним из наиболее значительных за последние годы, сравнимо только с рекордными повышениями 2014 и 2022 годов.

С первого апреля текущего года размеры пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца выросли, и многие получатели уже ощутили эти изменения.

«Пришла пенсия с прибавкой — больше двух тысяч рублей добавили. Такого давно не было», — поделился один из пенсионеров, выразив общее мнение многих старших граждан.

Как рассчитывается прибавка?

Размер доплаты к пенсии зависит от нескольких факторов, включая базовую сумму пенсии и её категорию. Для некоторых размер прибавки достиг нескольких тысяч рублей, тогда как для других — это увеличение составило около 500–600 рублей.

Несмотря на такой разброс, большинство пенсионеров выразили удовлетворение увеличением, отмечая, что в условиях растущих цен любое повышение пенсий значительно влияет на семейный бюджет.

Социальное значение индексации

Это повышение пенсий стало важной мерой социальной поддержки для пожилых и малообеспеченных граждан России. Индексация не только улучшает материальное положение пенсионеров, но и является важным шагом в направлении улучшения качества их жизни, демонстрируя заботу государства о своих старших гражданах.

Повышение пенсий в России в апреле 2025 года придало новые силы многим пенсионерам, предоставив им дополнительные средства для поддержания достойного уровня жизни.

Эта мера поддержки показывает приверженность государства к обеспечению благополучия своих граждан в зрелом возрасте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

сода от плесени на стенах в квартире

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Новости Татарстана

22 часа назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

сколько стоит поменять лобовое стекло в Москве

Новости Казани

18 часов назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Новости Казани

день назад

Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин

Не у нас

день назад

Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер
Новости Казани
час назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Новости Казани

52 минуты назад

В Казани начался суд над студенткой, которая угробила подругу на тюбинге

Интересное в Казани

час назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

Не у нас

час назад

Анализ ДНК помог ученым понять причину смерти Тутанхамона

Новости Казани

час назад

Из-за сильного тумана в аэропорту Казани задерживаются сразу несколько рейсов
Звездопад Лириды смогут увидеть жители Татарста...
Новости Татарстана
42 минуты назад

Звездопад Лириды смогут увидеть жители Татарстана с 16 по 25 апреля

Не у нас

2 часа назад

Замена водительских прав в 2025 году: кого это коснется

Не у нас

2 часа назад

В Риме археологи нашли древнюю собаку в идеальном состоянии

Не у нас

13 часов назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина
Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона