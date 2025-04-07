Пенсионеры услышали размер своих пенсий за апрель и обомлели
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С апреля пенсии в России выросли: прибавка порадовала пожилых граждан
Апрель 2025 года начался с хороших новостей для российских пенсионеров — социальные и государственные пенсии были заметно увеличены. Для миллионов людей это стало приятным сюрпризом.
Индексация на 15% — одно из самых ощутимых повышений за последние годы
С 1 апреля выплаты выросли на 15%. Это одно из крупнейших повышений за последние годы, не считая резких скачков в 2014 и 2022 годах.
Многие пенсионеры уже получили обновлённые выплаты. Один из получателей рассказал, что его прибавка составила более 2 тысяч рублей — по его словам, такого повышения он не видел давно.
Размер прибавки зависит от вида пособия
Изменения коснулись всех видов социальных выплат:
по старости
по инвалидности
по потере кормильца
Прибавка у всех разная. Кому-то добавили 500–600 рублей, а кто-то получил на 4–5 тысяч больше. Всё зависит от размера пенсии и её категории.
Как реагируют пенсионеры
Несмотря на разницу в суммах, большинство пожилых людей довольны. Даже небольшая прибавка помогает справляться с растущими расходами. На фоне повышения цен это стало реальной поддержкой.
Такое повышение — не просто цифра на бумаге. Для многих это ощутимая помощь, которая делает жизнь немного проще и спокойнее, пишет PRIMPRESS.
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