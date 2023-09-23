Пенсионеры рыдают: всем пообещали 13 пенсию

Российские пенсионеры могут ликовать: власти задумались о введении 13-й пенсии, причем, всем категориям пенсионеров, независимо от того, работают ли они еще или уже вышли на заслуженный отдых.

РИАН пишет, что соответствующий проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке указано, что пенсия будет всем приходить в разные месяцы и совпадать с месяцем, на который приходится очередной день рождения пожилого человека. Выплата будет носить постоянный, но ежегодный характер.

Отмечается, что затраты на праздник, сбор родни друзей велики, тринадцатая пенсия как раз и призвана помочь решить эту проблему.

