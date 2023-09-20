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Пенсионеры рыдают от радости: всем пообещали 13 пенсию

Пенсионеры рыдают от радости: всем пообещали 13 пенсию

Фото: открытые источники

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Российским пенсионерам предложили выплачивать от государства так называемую тринадцатую пенсию. Ее предложили сделать ежегодной и выплачивать в месяц, на который приходится день рождения пожилого человека, сообщает РИАН.

Размер такой пенсии будет равен ежемесячной пенсии. Документ внесен в нижнюю палату парламента, в пояснительной записке говорится, что день рождения всегда связан с дополнительными расходами, а потому подарок от государства лишним пенсионеру не будет.

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