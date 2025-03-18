Пенсионеры получат новые льготы. За что можно не платить и выбить компенсацию

С весны этого года большее число медицинских работников сможет выйти на досрочную пенсию. Это стало возможным благодаря изменению правил после реорганизации социальных учреждений. Ранее, из-за переименования организаций, медики теряли право на досрочный выход на пенсию, поскольку их новые названия не учитывались в нормативных актах. Теперь Министерство труда признало работу в обновленных учреждениях равнозначной труду в организациях из утвержденного списка, и 17 марта соответствующий приказ вступил в силу.

Какие льготы доступны пенсионерам в 2024 году?

Юристы напомнили, что пенсионерам в этом году будет проще пользоваться льготами. Например, после 80 лет они освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт и получают надбавку к пенсии. Также доступны бесплатное протезирование зубов, налоговые льготы и компенсация транспортных расходов.

— С этого года действует новая мера поддержки — доплата за содержание иждивенцев. Раньше ее можно было оформить только по заявлению, причем ухаживающий должен был быть трудоспособного возраста и не работать. Теперь эта выплата назначается автоматически без дополнительных условий, — объяснила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, пенсионеры могут претендовать на налоговые льготы, бесплатный проезд к месту отдыха по России, а также на дополнительные дни отпуска без сохранения зарплаты.

— Неработающие пенсионеры могут получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России лично, по почте, через МФЦ или портал госуслуг, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Еще одно важное послабление касается налогов. Пенсионеры могут переносить остаток имущественного вычета по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Например, при покупке квартиры или дома они вправе вернуть налог в пределах установленных лимитов: два миллиона рублей на приобретение жилья и три миллиона рублей — на уплату процентов по целевому кредиту.

— Учтите, что вычет в три миллиона рублей применяется только к займам, полученным после 1 января 2014 года, — уточнила Иващенко.

Помимо этого, пенсионеры освобождаются от налога на имущество, если у них есть в собственности:

квартира, комната, жилой дом или его часть,

гараж или машино-место,

нежилые помещения, например, мастерские или ателье,

хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м на участке для ведения личного хозяйства.

Эта льгота предоставляется автоматически, без необходимости подачи заявления.

Льготы в регионах

Некоторые дополнительные меры поддержки предусмотрены на местном уровне. Например, в Москве пенсионеры имеют право на бесплатный проезд и льготное зубопротезирование. Также они могут получать компенсации за оплату услуг ЖКХ – в виде фиксированной суммы или процента от расходов.

Соблюдение всех этих норм и введение новых льгот делает жизнь пенсионеров более комфортной и защищенной.