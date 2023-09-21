Пенсионеры плачут от радости: всем выдадут 13 пенсию

В России задумались о тринадцатой пенсии для пожилых - работающих и неработающих пенсионеров. Как сообщает РИА Новости, сделать ее планируется ежегодной, старики смогут получать средства в размере одной обычной пенсии перед днем своего рождения.

Соответствующая законодательная инициатива внесена в Государственную думу и пока еще не одобрена, хотя и не отклонена.

В пояснительной записке говорится, что в такой сумме у пенсионеров есть нужда - отпраздновать день рождения, собрать стол и близких, друзей в наше время не так дешево. Тринадцатая пенсия и станется в случае принятия закона таким подарком от государства, который поможет исправить ситуацию.