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Пенсионеры плачут от радости: всем выдадут 13 пенсию

Пенсионеры плачут от радости: всем выдадут 13 пенсию

Фото: открытые источники

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В России задумались о тринадцатой пенсии для пожилых - работающих и неработающих пенсионеров. Как сообщает РИА Новости, сделать ее планируется ежегодной, старики смогут получать средства в размере одной обычной пенсии перед днем своего рождения.

Соответствующая законодательная инициатива внесена в Государственную думу и пока еще не одобрена, хотя и не отклонена.

В пояснительной записке говорится, что в такой сумме у пенсионеров есть нужда - отпраздновать день рождения, собрать стол и близких, друзей в наше время не так дешево. Тринадцатая пенсия и станется в случае принятия закона таким подарком от государства, который поможет исправить ситуацию.

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