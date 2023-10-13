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Пенсионеры обрадованы: денежную льготу дадут пенсионерам в октябре

Пенсионеры обрадованы: денежную льготу дадут пенсионерам в октябре

Фото: социальные сети

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Минтруда дало разъяснения относительно материальной поддержки пожилых россиян. С 15 сентября пенсионеры ряда категорий будут получать новую денежную льготу.

Средства предоставят пожилым, которые имеют подтвержденный статус инвалидов. Сумма будет переведена в форме сертификата и предназначена на покупку средств реабилитации для таких пожилых граждан.

Воспользоваться сертификатом будет нетрудно. Зато это гарантирует, что выделенные государством деньги не будут потрачены не по назначению. Применить сертификат можно исключительно на технические средства и приспособления реабилитации инвалидов.

Для получения сертификата надо обратиться в соцподдержку, показав заключение об инвалидности и заполнив заявку.

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