Пенсионеры обезумели от счастья: Мишустин заявил о шокирующей индексации пенсий с 1 апреля
yarnews163.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2024 год сообщил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии увеличат более чем на 14,5%. Эта мера затронет граждан, получающих выплаты по инвалидности, по старости и по потере кормильца.
Мишустин также напомнил, что с января текущего года были проиндексированы страховые пенсии. Сначала — на 7,3%, а позже, по распоряжению президента Владимира Путина, выплаты дополнительно увеличили с учетом инфляции — на 9,5%.
Кроме этого, в 2025 году выросли военные пенсии и свыше 40 различных социальных пособий. Также было восстановлено увеличение страховых пенсий для работающих пенсионеров, что ранее не практиковалось, пишет РБК.
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