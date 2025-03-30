Пенсионеры обезумели от счастья: Мишустин заявил о самой крупной индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5%. Об этом он рассказал во время выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за прошлый год.

Социальные пенсии получают люди по разным основаниям — по инвалидности, по старости или в случае потери кормильца.

Также Мишустин напомнил, что с начала 2025 года уже были проиндексированы страховые пенсии: сначала на 7,3%, а затем дополнительно на 9,5% — по поручению президента Владимира Путина, чтобы учесть уровень инфляции.

Кроме того, увеличили военные пенсии и более 40 видов социальных выплат. А еще возобновили индексацию страховых пенсий для тех, кто продолжает официально работать после выхода на пенсию.