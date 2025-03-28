Пенсионеры обезумели от счастья: Мишустин заявил о рекордной индексации пенсий с апреля

В своем последнем отчете перед Государственной Думой о деятельности правительства в 2024 году, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о важных нововведениях в системе социальных выплат.

С 1 апреля 2025 года предусмотрена индексация социальных пенсий, которая повысит их размер более чем на 14,5%. Это решение станет значимой поддержкой для пенсионеров, получающих социальные пенсии по возрасту, инвалидности или потере кормильца.

Уже с начала 2025 года было произведено увеличение страховых пенсий на 7,3%, и, следуя поручению президента Владимира Путина, пенсии были дополнительно проиндексированы на 9,5% для компенсации инфляции. Премьер-министр также отметил недавнюю индексацию военных пенсий и более 40 видов социальных пособий.

Одним из ключевых моментов стало возобновление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров, что является шагом к укреплению их финансовой стабильности. Эти меры отражают цель правительства улучшить условия жизни пенсионеров и других уязвимых слоев населения в условиях экономических изменений и роста инфляции.

Данные изменения в пенсионной политике показывают стремление российского правительства не только адаптироваться к экономическим вызовам, но и активно поддерживать наиболее уязвимые категории граждан. Предстоящая индексация социальных пенсий в 2025 году призвана обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне.