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Пенсионеры обескуражены, но решение уже принято: пенсионный возраст снизят на 5 лет

Пенсионеры обескуражены, но решение уже принято: пенсионный возраст снизят на 5 лет

Фото: открытые источники

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К новому пенсионному возрасту Россия окончательно перейдет к 2028 году, однако предусмотрено несколько этапов, один из них наступит в 2024 году. В это время на пенсию начнут выходить женщины в возрасте 57 и мужчины в возрасте 62 лет.

К 2028 году возраст повысится до 65\60.

Но сократить возраст выход на отдых по старости все-таки можно: при большом трудовом стаже, при наличии северного стажа. Большим считается стаж в 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

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