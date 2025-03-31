Пенсионеры не могут прийти в себя от счастья: Мишустин заявил о рекордной индексации пенсий с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на более чем 14,5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. Социальные пенсии включают выплаты по инвалидности, потере кормильца и старости.

Мишустин также напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, а позже, по указанию президента Владимира Путина, было проведено дополнительное увеличение с учетом инфляции, составившей 9,5%.

Кроме того, были проиндексированы военные пенсии и более 40 видов социальных пособий, а также возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, пишет РИАМО.