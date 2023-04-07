Пенсионерам в РФ пообещали индексацию на 18,5% и назвали сроки

Российские пенсионеры скоро получат увеличение своих ежемесячных выплат на 18,5%, повышение произведут в несколько этапов, заявил эксперт Сергей Власов в интервью PRIMPRESS.

Речь идет о страховых пенсиях неработающих российских пенсионеров. Такие пенсии получает большинство - это выплаты по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Власов говорит, что в начале года данный вид выплат был проиндексирован на 4,8%. На предстоящий 2024 года Минтруд планирует провести индексацию на 6,1%.

В 2025 году пенсии дважды за год они вырастут на 4% и 3,6% (в феврале и апреле).

Если подсчитать в целом, то размер страховых выплат увеличится на 18,5%. Таким образом, считает Власов, фиксированная часть пенсии составит 8,5 тысяч рублей, а средняя пенсия российского пенсионера приблизится к 25 тысячам рублей в месяц.