Пенсионеры ликуют: они освобождаются от платы за капремонт и вывоз мусора - но присутствуют нюансы

Пенсионеры в России могут воспользоваться рядом привилегий, которые позволяют сократить расходы на содержание жилья. В частности, они могут быть освобождены от оплаты за капитальный ремонт и вывоз мусора под определёнными условиями. Давайте рассмотрим, кто и как может получить такие льготы.

Льготы по капитальному ремонту:

Для тех, чье жилье было признано аварийным: граждане пенсионного возраста, про чьи дома было венесено решение о принятии их аварийными, будут освобождены от оплаты капремонта, а также и взносов. Это позволит защитить их от лишних финансовых нагрузок. Владельцы квартир в новостройках: Обладатели квартир в новых домах освобождены от платежей за капремонт на первые несколько лет после ввода дома в эксплуатацию, обычно на срок до 5 лет. Жители малоквартирных домов: В домах, где насчитывается менее пяти квартир, не взимаются платежи за капремонт, что снижает финансовое бремя для их владельцев.

Дополнительные освобождения для пенсионеров: Лица старше 70 лет автоматически получают скидку 50% на взносы капремонта, а достигнувшие 80-летнего возраста полностью освобождаются от этих платежей. В различных регионах также предусмотрены специальные программы для ветеранов и других заслуженных категорий граждан.

Льготы по оплате за вывоз мусора:

Пенсионеры, обладающие статусом федеральных льготников, имеют право на частичную или полную компенсацию затрат на вывоз ТКО. Во многих регионах предусмотрены дополнительные скидки на эту услугу.

Возможность перерасчета платежей: Пенсионеры, которые по каким-либо причинам временно не используют свое жилое помещение, могут запросить перерасчет платы за вывоз мусора на время своего отсутствия, что позволяет им экономить на коммунальных услугах.

Эти меры предназначены для облегчения жизни пенсионеров, уменьшая их ежемесячные расходы и повышая доступность жилья. Расширение доступа к этим льготам продолжает быть приоритетом для органов власти, стремящихся улучшить условия жизни старшего поколения