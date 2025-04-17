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Пенсионеры ликуют: объявили об этих трех новых доплатах к пенсии — уже в апреле

С апреля 2025 года в России произойдёт индексац...

pikabu.ru

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С 1 апреля 2025 года вступает в силу очередная индексация социальных и государственных пенсий.

Как сообщает юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале «Юридические тонкости», размер повышения составит 14,75%. Это решение затронет широкий круг граждан.

Кому положена прибавка?

Повышение касается:

  • Инвалидов всех групп
  • Детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
  • Пенсионеров без страхового стажа, не имеющих права на страховую пенсию
  • Участников ликвидации аварии на ЧАЭС
  • Инвалидов войны и ветеранов боевых действий

Военные пенсионеры — кому положены доплаты?

Военнослужащие на пенсии получат надбавку в 14,75%, если:

  • им исполнилось 80 лет
  • есть иждивенцы
  • установлена инвалидность

В этих случаях к базовой пенсии полагается дополнительная прибавка.

Фиксированные доплаты

Также предусмотрены отдельные выплаты:

  • 8907,7 рубля — для получателей страховой пенсии, которым исполнилось 80 лет или установлена I группа инвалидности
  • 1377 рублей — для получателей социальной или государственной пенсии при тех же условиях

Что нужно для получения?

В большинстве случаев доплаты назначаются автоматически по данным Пенсионного фонда. Но если, например, документы о статусе инвалида были поданы недавно, может потребоваться подать заявление.

Как проверить начисления?

  • Через личный кабинет на Госуслугах
  • В отделении Пенсионного фонда по месту жительства

Апрельская индексация станет весомой финансовой поддержкой для пожилых и социально уязвимых граждан. Если вы или ваши близкие подпадаете под одну из перечисленных категорий — проверьте, поступили ли выплаты, чтобы не упустить положенное.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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