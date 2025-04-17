Пенсионеры ликуют: объявили об этих трех новых доплатах к пенсии — уже в апреле

С 1 апреля 2025 года вступает в силу очередная индексация социальных и государственных пенсий.

Как сообщает юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале «Юридические тонкости», размер повышения составит 14,75%. Это решение затронет широкий круг граждан.

Кому положена прибавка?

Повышение касается:

Инвалидов всех групп

Детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

Пенсионеров без страхового стажа, не имеющих права на страховую пенсию

Участников ликвидации аварии на ЧАЭС

Инвалидов войны и ветеранов боевых действий

Военные пенсионеры — кому положены доплаты?

Военнослужащие на пенсии получат надбавку в 14,75%, если:

им исполнилось 80 лет

есть иждивенцы

установлена инвалидность

В этих случаях к базовой пенсии полагается дополнительная прибавка.

Фиксированные доплаты

Также предусмотрены отдельные выплаты:

8907,7 рубля — для получателей страховой пенсии, которым исполнилось 80 лет или установлена I группа инвалидности

1377 рублей — для получателей социальной или государственной пенсии при тех же условиях

Что нужно для получения?

В большинстве случаев доплаты назначаются автоматически по данным Пенсионного фонда. Но если, например, документы о статусе инвалида были поданы недавно, может потребоваться подать заявление.

Как проверить начисления?

Через личный кабинет на Госуслугах

В отделении Пенсионного фонда по месту жительства

Апрельская индексация станет весомой финансовой поддержкой для пожилых и социально уязвимых граждан. Если вы или ваши близкие подпадаете под одну из перечисленных категорий — проверьте, поступили ли выплаты, чтобы не упустить положенное.