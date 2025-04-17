Пенсионеры ликуют: объявили об этих трех новых доплатах к пенсии — уже в апреле
pikabu.ru
С 1 апреля 2025 года вступает в силу очередная индексация социальных и государственных пенсий.
Как сообщает юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале «Юридические тонкости», размер повышения составит 14,75%. Это решение затронет широкий круг граждан.
Кому положена прибавка?
Повышение касается:
- Инвалидов всех групп
- Детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
- Пенсионеров без страхового стажа, не имеющих права на страховую пенсию
- Участников ликвидации аварии на ЧАЭС
- Инвалидов войны и ветеранов боевых действий
Военные пенсионеры — кому положены доплаты?
Военнослужащие на пенсии получат надбавку в 14,75%, если:
- им исполнилось 80 лет
- есть иждивенцы
- установлена инвалидность
В этих случаях к базовой пенсии полагается дополнительная прибавка.
Фиксированные доплаты
Также предусмотрены отдельные выплаты:
- 8907,7 рубля — для получателей страховой пенсии, которым исполнилось 80 лет или установлена I группа инвалидности
- 1377 рублей — для получателей социальной или государственной пенсии при тех же условиях
Что нужно для получения?
В большинстве случаев доплаты назначаются автоматически по данным Пенсионного фонда. Но если, например, документы о статусе инвалида были поданы недавно, может потребоваться подать заявление.
Как проверить начисления?
- Через личный кабинет на Госуслугах
- В отделении Пенсионного фонда по месту жительства
Апрельская индексация станет весомой финансовой поддержкой для пожилых и социально уязвимых граждан. Если вы или ваши близкие подпадаете под одну из перечисленных категорий — проверьте, поступили ли выплаты, чтобы не упустить положенное.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец