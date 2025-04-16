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Пенсионеры ликуют: объявили об этих 3 новых доплатах к пенсии — уже в апреле

С апреля 2025 года в России вступают в силу нов...

объясняем.рф

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С 1 апреля 2025 года социальные и государственные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, сообщает юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале «Юридические тонкости».

Это повышение затронет:

  • инвалидов всех категорий
  • детей, оставшихся без попечения родителей
  • пенсионеров без трудового стажа, необходимого для страховой пенсии
  • участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • ветеранов боевых действий и инвалидов войны

Доплаты для военных пенсионеров

Военнослужащие на пенсии также получат надбавку в 14,75%, если:

  • им исполнилось 80 лет
  • у них есть иждивенцы
  • установлена инвалидность (в этом случае положена повышенная доплата)

Специальные надбавки к 80-летию и при инвалидности

Также предусмотрены фиксированные доплаты:

  • 8907,7 рубля — для получателей страховой пенсии, которым исполнилось 80 лет или назначена первая группа инвалидности
  • 1377 рублей — для пенсионеров на социальной или государственной пенсии, при тех же условиях

Что нужно сделать для получения доплаты

Как правило, надбавки назначаются автоматически, по данным ПФР. Однако в отдельных случаях (например, если документы об инвалидности поданы недавно), может потребоваться дополнительное подтверждение или заявление.

Апрельское повышение станет ощутимой поддержкой для пожилых россиян и льготных категорий граждан. Чтобы убедиться в начислении доплаты, стоит проверить данные в личном кабинете на Госуслугах или обратиться в отделение Пенсионного фонда, сообщает progorod59.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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