Пенсионеры ликуют: объявили об этих 3 новых доплатах к пенсии — уже в апреле
объясняем.рф
С 1 апреля 2025 года социальные и государственные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, сообщает юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале «Юридические тонкости».
Это повышение затронет:
- инвалидов всех категорий
- детей, оставшихся без попечения родителей
- пенсионеров без трудового стажа, необходимого для страховой пенсии
- участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- ветеранов боевых действий и инвалидов войны
Доплаты для военных пенсионеров
Военнослужащие на пенсии также получат надбавку в 14,75%, если:
- им исполнилось 80 лет
- у них есть иждивенцы
- установлена инвалидность (в этом случае положена повышенная доплата)
Специальные надбавки к 80-летию и при инвалидности
Также предусмотрены фиксированные доплаты:
- 8907,7 рубля — для получателей страховой пенсии, которым исполнилось 80 лет или назначена первая группа инвалидности
- 1377 рублей — для пенсионеров на социальной или государственной пенсии, при тех же условиях
Что нужно сделать для получения доплаты
Как правило, надбавки назначаются автоматически, по данным ПФР. Однако в отдельных случаях (например, если документы об инвалидности поданы недавно), может потребоваться дополнительное подтверждение или заявление.
Апрельское повышение станет ощутимой поддержкой для пожилых россиян и льготных категорий граждан. Чтобы убедиться в начислении доплаты, стоит проверить данные в личном кабинете на Госуслугах или обратиться в отделение Пенсионного фонда, сообщает progorod59.
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