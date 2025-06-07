Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсионеров умоляют пользоваться новой льготой с 7 июня: пожилые россияне отныне имеют полное право

С июля 2023 года до января 2026 года пенсионеры...

1prof.by

Подписаться на Дзен.канал

Как пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут получить скидку в «Пятёрочке»

С лета 2023 года до 31 января 2026 года пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут воспользоваться уникальной возможностью — скидкой 10% на большинство товаров в магазинах сети «Пятёрочка». Эта мера поддержки предназначена для людей, которым необходимы финансовые льготы.

Как получить скидку?

Для того чтобы воспользоваться скидкой, нужно выполнить несколько простых шагов:

  • Посетить магазин в утренние часы, с открытия до 15:00.
  • На кассе предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активированную карту «Х5 Клуб».
  • Представители детей-инвалидов должны предоставить свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий опекунство.

Ограничения на скидку

Скидка не распространяется на следующие товары:

  • Алкоголь и табачные изделия
  • Лотерейные билеты
  • Товары, на которые уже действуют другие скидки
  • Социально значимые продукты, такие как хлеб и молоко

Также стоит помнить, что скидка не суммируется с другими предложениями и не действует при оплате баллами «Апельсинки». Поэтому перед покупкой уточните условия в магазине.

Условия возврата товара

  • Если товар возвращается, сумма возврата будет рассчитываться с учётом предоставленной скидки.

Дополнительные детали

Акция действует во всех магазинах сети «Пятёрочка», но условия могут варьироваться в зависимости от администрации конкретного магазина. Перед покупкой уточняйте актуальные условия.

Эта акция предоставляет значительную помощь пенсионерам и законным представителям детей-инвалидов, позволяя им сэкономить на повседневных покупках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За 10 лет Иннополис принёс 32,4 миллиарда в налоговую казну

Интересное в Казани

день назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

какие бывают дезинфекции

Новости Татарстана

день назад

В ГАИ Татарстана выложили фотографии жуткого ДТП в Нижнекамске

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

персональные тренировки в тренажерном зале в Казани

Новости Татарстана

день назад

Глава больницы в Нижнекамске дал показания против Марселя Миннуллина

Лонгриды

20 часов назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

Не у нас

день назад

В Леста Играх прокомментировали решение суда

Новости Татарстана

18 часов назад

Появились подробности пожара рядом с Константиновкой в РТ
Новости Казани
день назад

Все свадьбы в Казани из «Чаши» перенесут в Ратушу

Временный перенос связан с тем, что в эти дни п...

Новости Казани

18 часов назад

Мошенники в Казани добавляют пациентов в фальшивые чаты больницы в «Телеграме»

Новости Татарстана

19 часов назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона

Новости Татарстана

19 часов назад

Житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе

Новости Татарстана

20 часов назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев
Прокуратура в Челнах выявила нарушения при стро...
Новости Татарстана
20 часов назад

Прокуратура в Челнах выявила нарушения при строительстве школы и поликлиники

Новости Казани

20 часов назад

После вмешательств прокуратуры Казани участнику СВО выплачена зарплата

Новости Татарстана

21 час назад

Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года

Не у нас

22 часа назад

Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов
Атмосферные веранды Казани: места для незабывае...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом