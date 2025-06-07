Пенсионеров умоляют пользоваться новой льготой с 7 июня: пожилые россияне отныне имеют полное право

Как пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут получить скидку в «Пятёрочке»

С лета 2023 года до 31 января 2026 года пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут воспользоваться уникальной возможностью — скидкой 10% на большинство товаров в магазинах сети «Пятёрочка». Эта мера поддержки предназначена для людей, которым необходимы финансовые льготы.

Как получить скидку?

Для того чтобы воспользоваться скидкой, нужно выполнить несколько простых шагов:

Посетить магазин в утренние часы, с открытия до 15:00.

На кассе предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активированную карту «Х5 Клуб».

Представители детей-инвалидов должны предоставить свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий опекунство.

Ограничения на скидку

Скидка не распространяется на следующие товары:

Алкоголь и табачные изделия

Лотерейные билеты

Товары, на которые уже действуют другие скидки

Социально значимые продукты, такие как хлеб и молоко

Также стоит помнить, что скидка не суммируется с другими предложениями и не действует при оплате баллами «Апельсинки». Поэтому перед покупкой уточните условия в магазине.

Условия возврата товара

Если товар возвращается, сумма возврата будет рассчитываться с учётом предоставленной скидки.

Дополнительные детали

Акция действует во всех магазинах сети «Пятёрочка», но условия могут варьироваться в зависимости от администрации конкретного магазина. Перед покупкой уточняйте актуальные условия.

Эта акция предоставляет значительную помощь пенсионерам и законным представителям детей-инвалидов, позволяя им сэкономить на повседневных покупках.