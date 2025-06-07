Пенсионеров умоляют пользоваться новой льготой с 7 июня: пожилые россияне отныне имеют полное право
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Как пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут получить скидку в «Пятёрочке»
С лета 2023 года до 31 января 2026 года пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут воспользоваться уникальной возможностью — скидкой 10% на большинство товаров в магазинах сети «Пятёрочка». Эта мера поддержки предназначена для людей, которым необходимы финансовые льготы.
Как получить скидку?
Для того чтобы воспользоваться скидкой, нужно выполнить несколько простых шагов:
- Посетить магазин в утренние часы, с открытия до 15:00.
- На кассе предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активированную карту «Х5 Клуб».
- Представители детей-инвалидов должны предоставить свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий опекунство.
Ограничения на скидку
Скидка не распространяется на следующие товары:
- Алкоголь и табачные изделия
- Лотерейные билеты
- Товары, на которые уже действуют другие скидки
- Социально значимые продукты, такие как хлеб и молоко
Также стоит помнить, что скидка не суммируется с другими предложениями и не действует при оплате баллами «Апельсинки». Поэтому перед покупкой уточните условия в магазине.
Условия возврата товара
- Если товар возвращается, сумма возврата будет рассчитываться с учётом предоставленной скидки.
Дополнительные детали
Акция действует во всех магазинах сети «Пятёрочка», но условия могут варьироваться в зависимости от администрации конкретного магазина. Перед покупкой уточняйте актуальные условия.
Эта акция предоставляет значительную помощь пенсионерам и законным представителям детей-инвалидов, позволяя им сэкономить на повседневных покупках.
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