Пенсионеров умоляют пользоваться новой льготой с 6 июня: пожилые россияне отныне имеют полное право
yar.mk.ru
Пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут воспользоваться уникальной возможностью получить скидку 10% на большинство товаров в магазинах сети «Пятёрочка» с лета 2023 года до 31 января 2026 года.
Эта мера поддержки направлена на помощь людям, нуждающимся в финансовых льготах.
Как получить скидку?
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Посетить магазин в утренние часы, с открытия до 15:00.
- На кассе предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активированную карту «Х5 Клуб».
Представителям детей-инвалидов потребуется также предоставить свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий опекунство.
Ограничения
Скидка не распространяется на следующие товары:
- Алкоголь и табачные изделия
- Лотерейные билеты
- Товары, которые уже имеют скидки
- Социально значимые продукты, такие как хлеб или молоко
Также стоит помнить, что скидки не суммируются с другими предложениями и не действуют при оплате баллами «Апельсинки». Поэтому перед покупкой лучше уточнить детали в конкретном магазине.
Условия возврата товара
Если вы решили вернуть товар, сумма возврата будет рассчитываться с учётом предоставленной скидки.
Дополнительные детали
Акция распространяется на все магазины сети «Пятёрочка», но условия могут варьироваться в зависимости от решения администрации конкретного магазина. Уточняйте актуальные условия перед покупкой.
Эта акция предоставляет значительную помощь пенсионерам и законным представителям детей-инвалидов, помогая им сэкономить на повседневных покупках, сообщает cheb-live.
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