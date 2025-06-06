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Пенсионеров умоляют пользоваться новой льготой с 6 июня: пожилые россияне отныне имеют полное право

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yar.mk.ru

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Пенсионеры и законные представители детей-инвалидов могут воспользоваться уникальной возможностью получить скидку 10% на большинство товаров в магазинах сети «Пятёрочка» с лета 2023 года до 31 января 2026 года.

Эта мера поддержки направлена на помощь людям, нуждающимся в финансовых льготах.

Как получить скидку?

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • Посетить магазин в утренние часы, с открытия до 15:00.
  • На кассе предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активированную карту «Х5 Клуб».

Представителям детей-инвалидов потребуется также предоставить свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий опекунство.

Ограничения

Скидка не распространяется на следующие товары:

  • Алкоголь и табачные изделия
  • Лотерейные билеты
  • Товары, которые уже имеют скидки
  • Социально значимые продукты, такие как хлеб или молоко

Также стоит помнить, что скидки не суммируются с другими предложениями и не действуют при оплате баллами «Апельсинки». Поэтому перед покупкой лучше уточнить детали в конкретном магазине.

Условия возврата товара

Если вы решили вернуть товар, сумма возврата будет рассчитываться с учётом предоставленной скидки.

Дополнительные детали

Акция распространяется на все магазины сети «Пятёрочка», но условия могут варьироваться в зависимости от решения администрации конкретного магазина. Уточняйте актуальные условия перед покупкой.

Эта акция предоставляет значительную помощь пенсионерам и законным представителям детей-инвалидов, помогая им сэкономить на повседневных покупках, сообщает cheb-live.

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