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Пенсионеров со стажем от 1991 до 1998 года ждет прибавка к пенсии в октябре

Пенсионеров со стажем от 1991 до 1998 года ждет прибавка к пенсии в октябре

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Имеющим трудовой стаж в период с 1991 по 1998 год пенсионерам сообщили о дополнительной возможности поправить финансовое положение.

Для этого надо обратиться в СФР с заявлением о перерасчете пенсии, ведь несколько лет советского стажа могли выпасть из общего расчета.

В указанный период учет велся слабо, в СФР может не быть данных, печати в трудовой могут быть нечитаемыми.

Пенсионер из Мордовии в суде доказал право на стаж в "девяностые". И пенсия его выросла на тысячу рублей в месяц, а также от ПФР он отсудил 62 тыс. рублей в качестве компенсации за предыдущие периоды.

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