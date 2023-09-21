Пенсионеров со стажем от 1991 до 1998 года ждет прибавка к пенсии в октябре

Имеющим трудовой стаж в период с 1991 по 1998 год пенсионерам сообщили о дополнительной возможности поправить финансовое положение.

Для этого надо обратиться в СФР с заявлением о перерасчете пенсии, ведь несколько лет советского стажа могли выпасть из общего расчета.

В указанный период учет велся слабо, в СФР может не быть данных, печати в трудовой могут быть нечитаемыми.

Пенсионер из Мордовии в суде доказал право на стаж в "девяностые". И пенсия его выросла на тысячу рублей в месяц, а также от ПФР он отсудил 62 тыс. рублей в качестве компенсации за предыдущие периоды.