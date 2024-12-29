Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Пенсионерка-миллионерша потеряла свою квартиру после разговора с мошенниками

В Мурманске произошел серьезный инцидент, связа...

ldpr.ru

Подписаться в Telegram

В Мурманске произошел серьезный инцидент, связанный с мошенничеством, в результате которого 64-летняя местная жительница потеряла свою квартиру и значительные сбережения. По информации пресс-службы регионального УМВД, общий ущерб составил 5,8 миллиона рублей.

События разворачивались следующим образом:

В конце ноября женщина стала жертвой аферистов, которые, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, убедили ее в необходимости защитить свои накопления от действий других мошенников. Они предложили перевести деньги на так называемый «безопасный» счет.

Несмотря на предостережения сотрудников банка, пенсионерка сняла и перевела аферистам 1,1 миллиона рублей. После этого преступники повысили ставки, убедив женщину, что ее квартира также находится под угрозой. В итоге она продала свое жилье, а вырученные средства также отправила на указанный мошенниками счет.

После перевода последних денег связь с преступниками была немедленно прервана, и они исчезли, оставив женщину без средств к существованию и крыши над головой.

Реакция правоохранительных органов

На данный момент по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не доверять подозрительным предложениям о «защите средств», особенно когда они исходят от лиц, выдающих себя за сотрудников служб безопасности.

Это событие еще раз подчеркивает важность осмотрительности в финансовых вопросах и необходимость проверки информации перед принятием решений, которые могут повлечь за собой серьезные последствия, пишет hibiny.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Важное в РТ

день назад

Татарстанцам напомнили, как обезопасить свою квартиру перед праздниками

уничтожить клопов в москве

Новости Казани

день назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Интересное в Казани

3 дня назад

Лень сегодня — лучший план: сценарий идеального январского дня

заказать телеграм бот в Москве

Новости Татарстана

день назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Казани

день назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

18 часов назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Новости Татарстана

22 часа назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

22 часа назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли
Новости Казани
4 часа назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

С приближением новогодних праздников в Татарста...

Новости Татарстана

52 минуты назад

Татарстан вошёл в топ-3 рейтинга по объемам потребления газа в России

Интересное в Казани

день назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцев предупредили, как защититься от тропических инфекций

Новости Казани

час назад

Волейболистки «Динамо – Ак Барса» сразятся в финале кубка против «Ленинградки»
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
23 часа назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Казани

час назад

Казанцам отключили воду накануне Нового года

Новости Татарстана

2 часа назад

Мороз до -12 градусов накроет Татарстан последний понедельник 2024 года

Новости Татарстана

2 часа назад

Популярность острова-града Свияжск превысила все рекорды
Важное в РТ
6 дней назад

Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране