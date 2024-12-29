Пенсионерка-миллионерша потеряла свою квартиру после разговора с мошенниками

В Мурманске произошел серьезный инцидент, связанный с мошенничеством, в результате которого 64-летняя местная жительница потеряла свою квартиру и значительные сбережения. По информации пресс-службы регионального УМВД, общий ущерб составил 5,8 миллиона рублей.

События разворачивались следующим образом:

В конце ноября женщина стала жертвой аферистов, которые, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, убедили ее в необходимости защитить свои накопления от действий других мошенников. Они предложили перевести деньги на так называемый «безопасный» счет.

Несмотря на предостережения сотрудников банка, пенсионерка сняла и перевела аферистам 1,1 миллиона рублей. После этого преступники повысили ставки, убедив женщину, что ее квартира также находится под угрозой. В итоге она продала свое жилье, а вырученные средства также отправила на указанный мошенниками счет.

После перевода последних денег связь с преступниками была немедленно прервана, и они исчезли, оставив женщину без средств к существованию и крыши над головой.

Реакция правоохранительных органов

На данный момент по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не доверять подозрительным предложениям о «защите средств», особенно когда они исходят от лиц, выдающих себя за сотрудников служб безопасности.

Это событие еще раз подчеркивает важность осмотрительности в финансовых вопросах и необходимость проверки информации перед принятием решений, которые могут повлечь за собой серьезные последствия, пишет hibiny.ru.