Пенсионерам выплатят все пропущенные индексации пенсий: объявлена дата
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Согласно разъяснениям пенсионного эксперта Сергея Власова, в 2025 году вступили в силу важные изменения для работающих пенсионеров:
После увольнения пенсионеры теперь быстрее получают все пропущенные индексации, которые не начислялись в период официальной занятости.
Почему это важно
С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются в реальном времени, но при этом формально сумма индексаций накапливается.
Раньше выплаты приходили только через 4 месяца после увольнения.
С 2025 года срок сокращён до 2 месяцев.
Пример: если пенсионер уволился в марте 2025 года — он получит проиндексированную пенсию уже в июне.
Как это работает
После увольнения гражданина Социальный фонд России (СФР) регистрирует его как неработающего пенсионера.
Назначается перерасчёт пенсии с учётом всех индексаций, пропущенных в период работы.
Сумма прибавки зависит от стажа, уровня предыдущих индексаций и продолжительности работы.
Средняя прибавка — около 5000 рублей в месяц, но может быть и выше.
Важные детали
Прибавка сохраняется даже если пенсионер снова выйдет на работу.
Массовые выплаты по новым правилам начнутся с 3 июня 2025 года.
Индексации продолжают накапливаться каждый год, пока пенсионер официально работает.
Для работающих пенсионеров это хорошая новость и финансовая поддержка. Планируя увольнение, теперь можно точнее рассчитать время получения прибавки и избежать лишнего ожидания.
Внимательное отношение к пенсионным вопросам — шаг к стабильному доходу в будущем.
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