Пенсионерам выплатят все пропущенные индексации пенсий: объявлена дата

Согласно разъяснениям пенсионного эксперта Сергея Власова, в 2025 году вступили в силу важные изменения для работающих пенсионеров:

После увольнения пенсионеры теперь быстрее получают все пропущенные индексации, которые не начислялись в период официальной занятости.

Почему это важно

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются в реальном времени, но при этом формально сумма индексаций накапливается.

Раньше выплаты приходили только через 4 месяца после увольнения.

С 2025 года срок сокращён до 2 месяцев.

Пример: если пенсионер уволился в марте 2025 года — он получит проиндексированную пенсию уже в июне.

Как это работает

После увольнения гражданина Социальный фонд России (СФР) регистрирует его как неработающего пенсионера.

Назначается перерасчёт пенсии с учётом всех индексаций, пропущенных в период работы.

Сумма прибавки зависит от стажа, уровня предыдущих индексаций и продолжительности работы.

Средняя прибавка — около 5000 рублей в месяц, но может быть и выше.

Важные детали

Прибавка сохраняется даже если пенсионер снова выйдет на работу.

Массовые выплаты по новым правилам начнутся с 3 июня 2025 года.

Индексации продолжают накапливаться каждый год, пока пенсионер официально работает.

Для работающих пенсионеров это хорошая новость и финансовая поддержка. Планируя увольнение, теперь можно точнее рассчитать время получения прибавки и избежать лишнего ожидания.

Внимательное отношение к пенсионным вопросам — шаг к стабильному доходу в будущем.