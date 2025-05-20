Пенсионерам выплатят все пропущенные индексации пенсий: названа дата
cbkg.ru
Пенсионерам выплатят все пропущенные индексации после увольнения — сроки сократились
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил важную новость для работающих пенсионеров: после увольнения они смогут получить все пропущенные индексации пенсии, накопленные за время работы.
Почему это важно
С 2016 года работающим пенсионерам официально не повышают пенсии ежегодно, хотя формально индексация происходит
Деньги «замораживаются» и выплачиваются только после того, как пенсионер перестаёт работать
Что изменилось в 2025 году
Ранее выплаты всех накопленных индексаций приходили не раньше, чем через 4 месяца после увольнения
Сейчас этот срок сокращён до 2 месяцев
Например, пенсионер, уволившийся в марте, получит выплату с учётом всех пропущенных индексаций уже в июне
Как получить выплаты
- После увольнения пенсионера регистрируют в Социальном фонде как неработающего
- С этого момента начинают начислять пенсию с учётом всех пропущенных индексаций
- Размер прибавки зависит от стажа и периода работы, обычно около 5 тысяч рублей в месяц
Дополнительные детали
- Прибавка сохраняется, даже если пенсионер снова устроится на работу
- Массовые выплаты с учётом всех надбавок начнутся с 3 июня 2025 года
Работающим пенсионерам стоит помнить: индексации накапливаются и после увольнения они смогут получить существенную прибавку с сокращённым сроком ожидания. Это важный повод внимательно планировать пенсионные вопросы, сообщает primpress.
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