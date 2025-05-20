Пенсионерам выплатят все пропущенные индексации пенсий: названа дата

Пенсионерам выплатят все пропущенные индексации после увольнения — сроки сократились

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил важную новость для работающих пенсионеров: после увольнения они смогут получить все пропущенные индексации пенсии, накопленные за время работы.

Почему это важно

С 2016 года работающим пенсионерам официально не повышают пенсии ежегодно, хотя формально индексация происходит

Деньги «замораживаются» и выплачиваются только после того, как пенсионер перестаёт работать

Что изменилось в 2025 году

Ранее выплаты всех накопленных индексаций приходили не раньше, чем через 4 месяца после увольнения

Сейчас этот срок сокращён до 2 месяцев

Например, пенсионер, уволившийся в марте, получит выплату с учётом всех пропущенных индексаций уже в июне

Как получить выплаты

После увольнения пенсионера регистрируют в Социальном фонде как неработающего

С этого момента начинают начислять пенсию с учётом всех пропущенных индексаций

Размер прибавки зависит от стажа и периода работы, обычно около 5 тысяч рублей в месяц

Дополнительные детали

Прибавка сохраняется, даже если пенсионер снова устроится на работу

Массовые выплаты с учётом всех надбавок начнутся с 3 июня 2025 года

Работающим пенсионерам стоит помнить: индексации накапливаются и после увольнения они смогут получить существенную прибавку с сокращённым сроком ожидания. Это важный повод внимательно планировать пенсионные вопросы, сообщает primpress.