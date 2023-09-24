Новости России
· Служба новостей

Пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей от СФР. Когда ждать прихода?

Пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей от СФР. Когда ждать прихода?

Подписаться в Telegram

Пожилым людям в России принесли приятные новости: с 25 сентября на счета пенсионеров придут дополнительные средства, которые станут приятным и весьма весомым дополнением к обычной пенсии.

Информация о доступных доплатах появилась в официальном телеграм-канале Госуслуг.

К обычной страховой пенсии пожилые могут оформить разные доплаты. Например, за иждивенцев - вкука, правнука. Это - треть фиксированной пенсии.

И таких доплат по числу инживенцев можно получать одновременно не более трех.

Повышенная прибавка положена старикам за северный стаж.

За иждивенцев СФР начислит 10 089, 77 рубля в месяц за одного иждивенца, 121 612,21 рубля - за двоих, 15 134,65 - за троих.
Некоторые из пожилых получат выплату по графику уже 25 сентября.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

уничтожение вредителей москва

Новости Казани

день назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

волейбольный мяч ремонт в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Новости Казани

день назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

день назад

В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона

Новости Татарстана

день назад

Обязан сохранить целевое назначение: «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей «Мотовилихинских заводов»

Новости Казани

день назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода
Лонгриды
день назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Казани

день назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости Казани

день назад

Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом

Новости Татарстана

день назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра
Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
день назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Важное в РТ

день назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Новости Татарстана

день назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Новости Казани

день назад

С каждым согласуют время: в Казани для пенсионеров пройдут бесплатные фотосессии
Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки
Новости Казани
день назад

Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки