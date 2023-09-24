Пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей от СФР. Когда ждать прихода?

Пожилым людям в России принесли приятные новости: с 25 сентября на счета пенсионеров придут дополнительные средства, которые станут приятным и весьма весомым дополнением к обычной пенсии.

Информация о доступных доплатах появилась в официальном телеграм-канале Госуслуг.

К обычной страховой пенсии пожилые могут оформить разные доплаты. Например, за иждивенцев - вкука, правнука. Это - треть фиксированной пенсии.

И таких доплат по числу инживенцев можно получать одновременно не более трех.

Повышенная прибавка положена старикам за северный стаж.

За иждивенцев СФР начислит 10 089, 77 рубля в месяц за одного иждивенца, 121 612,21 рубля - за двоих, 15 134,65 - за троих.

Некоторые из пожилых получат выплату по графику уже 25 сентября.