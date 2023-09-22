Новости России
· Служба новостей

Пенсионерам разрешили: прекрасную новость озвучили для пожилых граждан

Пенсионерам разрешили: прекрасную новость озвучили для пожилых граждан

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В Кабмине РФ поддержан проект федерального закона, который позволит брать опеку над несовершеннолетними и совершеннолетними недееспособными россиянами прабабушкам и прадедушкам, если иных родственников нет, пишут "Известия".
С получение статуса опекуна пожилой человек получит фиксированные выплаты к страховым пенсиям по старости и инвалидности.

"Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов", – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас быть опекуном могут только только бабушки, дедушки, братья и сестры, дяди и тети.

"Есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке должен идти в детский дом", – отметил депутат Андрей Исаев.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
19 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Спортивные новости Казани

19 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

уничтожение тараканов в квартире эко консультация

Новости Казани

23 часа назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Полезное

2 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

кикбоксинг для девушек в Екатеринбурге

Новости Татарстана

5 часов назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

22 часа назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

3 часа назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Новости Казани

3 часа назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

21 час назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК
Лонгриды
4 часа назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Важное в РТ

8 минут назад

Продать машину за день: ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу авто в Казани

Полезное

2 часа назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

Важное в РТ

час назад

Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки

Новости Казани

час назад

Все проекты реализуются успешно: глава РТ провел в Казани встречу с Викторией Абрамченко
Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»
Новости Татарстана
3 минуты назад

Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Важное в РТ

2 часа назад

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Новости Татарстана

2 часа назад

Займутся импортозамещением ПО: производство коммутационного и сетевого оборудования планируют запустить на базе «ИнноПарка»

Новости Казани

3 часа назад

Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?