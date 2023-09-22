Пенсионерам разрешили: прекрасную новость озвучили для пожилых граждан
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В Кабмине РФ поддержан проект федерального закона, который позволит брать опеку над несовершеннолетними и совершеннолетними недееспособными россиянами прабабушкам и прадедушкам, если иных родственников нет, пишут "Известия".
С получение статуса опекуна пожилой человек получит фиксированные выплаты к страховым пенсиям по старости и инвалидности.
"Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов", – подчеркнули в ведомстве.
Сейчас быть опекуном могут только только бабушки, дедушки, братья и сестры, дяди и тети.
"Есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке должен идти в детский дом", – отметил депутат Андрей Исаев.