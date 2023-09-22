Пенсионерам разрешили: прекрасную новость озвучили для пожилых граждан

В Кабмине РФ поддержан проект федерального закона, который позволит брать опеку над несовершеннолетними и совершеннолетними недееспособными россиянами прабабушкам и прадедушкам, если иных родственников нет, пишут "Известия".

С получение статуса опекуна пожилой человек получит фиксированные выплаты к страховым пенсиям по старости и инвалидности.

"Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов", – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас быть опекуном могут только только бабушки, дедушки, братья и сестры, дяди и тети.